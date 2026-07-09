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Pevačica Edita Aradinović ušla je u deveti mesec trudnoće i odbrojava dane do najlepšeg trenutka u životu – dolaska svoje bebe na svet.

Dok sa nestrpljenjem iščekuje porođaj, sa pratiocima na Instagramu gotovo svakodnevno deli kako izgleda njena trudnička svakodnevica, ne krijući ni lepe, ali ni teške trenutke.

Na Instagramu je sa pratiocima podelila dve fotografije iz svog doma. Na jednoj od njih pozirala je u donjem vešu, ponosno pokazujući veliki trudnički stomak u devetom mesecu trudnoće.

Uz fotografiju, pevačica je bez ulepšavanja opisala kroz kakve fizičke muke prolazi pred porođaj.

"Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80 kilograma i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog", napisala je Edita.

1/5 Vidi galeriju Pevačica lepa i srećna Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Daleko od gradske gužve gradi dom iz bajke

Podsetimo pored priprema za dolazak bebe, pevačica je potpuno posvećena i gradnji luksuzne kuće na Avali. Reč je o projektu koji će, prema njenim rečima, trajati oko godinu dana, a pevačica je već obišla plac na kojem će se nalaziti njena vila.

O izazovima koji je tek čekaju, pevačica je otvoreno govorila svojim fanovima.

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam, napisala je svojevremeno ona.

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