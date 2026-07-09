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Iako je završena 19. sezona „Zvezda Granda“, za finalistu Mirsada Durmišija pravi početak karijere tek sledi. Osvajač desetog mesta predstavio je prvu pesmu „Ako tebe ne oženim“, koju mu je kompletnog uradio njegov mentor, folk zvezda i član stručnog žirija Dragan Kojić Keba sa svojim timom, glavnim članom Džonom Tudoranom, u dogovoru sa "Grand" produkcijom.

Zanimljivo je da je Keba inspiraciju za ovu numeru pronašao u jednoj lepoj dami iz „Grand“ produkcije. Ta poslovna saradnja pretočena je u ideju za pesmu, koju je potom prilagodio Mirsadovom senzibilitetu i poklonio mu kao najlepši vetar u leđa za nastavak karijere posle takmičenja.

Foto: Privatna arhiva

Reč je o modernoj komercijalnoj folk numeri sa zaraznim refrenom i savremenom produkcijom, koja već na prvo slušanje osvaja publiku.

- Posle velikog finala i svega što mi se dogodilo u prethodnim mesecima, presrećan sam što publici mogu da predstavim svoju prvu pesmu. „Ako tebe ne oženim“ je numera u kojoj sam se odmah pronašao i verujem da će je ljudi zavoleti već na prvo slušanje. Ogromna mi je čast što je pesmu radio moj mentor Keba, koji mi je tokom takmičenja bio velika podrška. Zahvalan sam i „Grand“ produkciji što nam je omogućila da odmah posle takmičenja započnemo ozbiljnu muzičku karijeru – rekao je Mirsad.

Keba ističe da je Mirsad tokom celog takmičenja pokazao talenat, harizmu i veliku želju za radom, zbog čega je sa zadovoljstvom radio pesmu za njega.

- Hteo sam da dobije numeru koja će odgovarati njegovom senzibilitetu, ali i onome što publika danas voli da čuje. Verujem da pesma ima sve elemente velikog hita i da je ovo tek početak jedne lepe muzičke priče.

Foto: Privatna arhiva

Posebnu pažnju privukao je i spot koji je realizovala Nataša Kojić, Kebina ćerka, dok je ceo projekat nastao u saradnji sa „Grand“ produkcijom.

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