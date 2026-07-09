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Vesna Đogani još jednom je pokazala zašto važi za negovanu ženu, i to ni manje, ni više, nego fotografijama sa plaže u crvenom bikiniju.

Pevačica ima 48 godina, te uveliko gazi petu deceniju. Međutim, na njenoj liniji mogu da joj pozavide i mnogo mlađe devojke.

Dok se fotografisala, Vesna je samouvereno pozirala i istakla svoje zategnuto telo. S obzirom na to da se godinama bavila plesom, jasno je da je njen izgled posledica decenijske fizičke aktivnosti, pa se danas može pohvaliti zavodljvivom figurom.

Komentari na društvenim mrežama na račun njenog zanosnog izgleda samo su se ređali.

1/6 Vidi galeriju Vesna Đogani uživa na plaži u crvenom bikiniju Foto: Printscreen Instagram

Vesna ovako govorila o braku

Podsetimo, Vesna je svojevremeno govorila o odnosu sa Đoletom i razlici u godinama.

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - bila je iskrena Vesna u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

1/5 Vidi galeriju Đole Đogani može da uživa Foto: Privatna Arhiva, Kurir, Srpski atletski savez/Peđa Milosavljević

Pričalo se da se razvode

Inače, u jednom trenutku su krenule spekulacije o tome da će Vesna i Đole staviti tačku na svoju ljubav nakon 20 godina braka. Đole je demantovao ove navode, ali su mediji svojevremeno pisali o njegovom neverstvu.

Naime, tokom prošle godine, ona je govorila o snimku koji je bio emitovan na televiziji, a na njemu se vidi Đole sa drugom ženom, za koju se kasnije ispostavilo da mu je prijateljica.

1/5 Vidi galeriju Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

- Ja mislim da me nije prevario, jer je on rekao da nije. Čekala sam ga kod kuće, bila sam u fazonu "da li ti imaš nešto meni da kažeš, pre nego što ti ovo pustim". Došao je kući nije znao o čemu se radi. Rekao je "majke mi, ne, ne nije to istina" - rekla je Vesna.

- Ta osoba je u tom momentu jako radila sa nama, sa njim. On kaže da nije, a moje oko... Ajde da mu progledamo kroz prste, posle toga ništa nije čeprkao, radio i bauljao - završila je ona za "Hype" televiziju.

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