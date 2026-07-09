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Otac aktuelnog rijaliti učesnika Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, otvoreno je priznao da je ljut na svog naslednika zbog njegovih svađa i uvreda koje su se dogodile na imanju u Šimanovcima.

On iskreno priznaje da ga najviše boli to što Asmin vređa ljude oko sebe, i to zbog žena! Zbog toga, Mustafa je rešio da progovori, osim o svom detetu, tako i o Maji Marinković, koja je iznela brojne uvrede na račun njihove porodice. Tokom razgovora, otkrio je šta misli i o Staniji Dobrojević.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Te izjave potiču od jedne osobe koja nije uračunljiva. Kako jedna normalna osoba može tako nešto da, da, da kaže, da izgovori, da izusti. Ona nas ne poznaje, nas čak ni Aneli ne poznaje. Od same “Elite” puno, puno stvari koje nemaju nikakvu osnovu. To je zaista uvredljivo. I vi ako posmatrate Maju, ona je psihološki fenomen. Ona u jednom momentu plane. Ona je u jednom momentu uništila čoveka s kojim je, a sat kasnije plače. I ako je Asmin bilo šta pričao Maji u vezi njegove porodice, u vezi mene, u vezi bilo čega, to postoje snimci. To ne može niko demantovati. Al pošto ja pretpostavljam da ne postoje snimci, da on nije, ne znam ni zašto bi pričao bilo šta nekome s kim je dva meseca u vezi. Mene može povrediti neko ko me poznaje, neko ko je sa mnom blizak, neko ko je sa mnom pojeo puno kila soli - kaže on na početku razgovora za Blic.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Asminov otac je ističe da sinu zamera to što ne drži do svoje reči, te često raskida, ali se i miri sa Majom.

- Pa naravno da zamerim. Meni kad bi moja žena rekla da ja lažem, mi bismo verovatno imali razvod braka. Samo kad bi rekla da lažem. Al dobro, ako čovek laže, nek kaže da lažem, al kad me ovako nekako to uvredio neko, tvoja žena, tvoja devojka, jel te treba da uvredi tvoj muškarac, tvoj muž? Pa ne znam, ne znam koji bi bio razlog da se ostane s takvom osobom.

"Hvata ga na suze"

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Ja ne mogu da kažem da on ima karakter kad on upravo dokazuje da on nema karakter, nema svoj stav. Ali imamo mi porodično jednu slabost. Mi smo veoma slabi na ženske suze. Ona njega verovatno hvata na te suze. Mislim da se on čak i boji da bi ona sebi nešto uradila, što bi bila još veća tragedija, što bi imalo možda i veće posledice i veću osudu od ovih njenih izjava i poniženja. Zamislite sada jedna nenormalna, mislim, velik čovek može da shvati osobu koja je bolesna i koja je psihički bolesna. I to treba i razumeti. I ponekad silom prilika moramo neke stvari oprostiti, ovo prelazi zaista sve granice. Znači ta jedna osoba može sutra da kaže da ste vi radili neki kriminal, da ste ubili decu, da ste ubili ljude, da ste vozili, aa, zabranjena sredstva i vi odgovarate. Vi dok dokažete da ste nevini, otišlo je vaše zdravlje, otišlo je vreme.

"Plače mi se od sramote"

- Nalazim se u velikoj dilemi da li da dođem uopšte na to finale. Ja sam čovek koji je bio za Novu godinu sa svim roditeljima ja sam se lepo pozdravio i imali smo o čemu i da pričamo. Ostavili smo pozitivne utiske jedni na druge. Šta da ja radim sada ako ja dođem na to finale i sretnem se ponovo sa tim roditeljima, a sve te roditelje je moj sin izvređao. Kako da se ja ponašam prema tim ljudima? Šta da ja radim? Da glumim budalu? Da budem tvrdoglav, da se izvinjavam, da molim ljude za oprost. Meni se plače od te sramote. Koje je to poniženje za nas roditelje. Da je on morao svakoga da uvredi, vređa Kačavendu, pljuje ženu. Mene to boli kao čovjeka. Kako da dođem? Kako da stanem pred ljude? S čim da stanem pred ljude? Ja sam čovek. Nikad me niko nije napao, nikad me niko nije uvredio. Prošao sam svet. Nikad me niko nije uvredio, a moj sin vređa svakoga s reda. Pogotovo kako je pošao sa tom Majom. Pre, zbog Stanije je išao po Srbiji, po Beogradu. Ne znam kako ga ljudi nisu prebili. Napadao je ljude zbog Stanije. Sad zbog Maje vređa i staro, i mlado, i mrtvo i živo. Mogu samo da zamolim sve ljude koji me čuju i koje je moj sin uvredio da im se ja izvinjavam u svoje ime i u ime svoje supruge. I mi ponekad u afektu kažemo neki ružan komentar za Staniju ili za Aneli ili za Maju. Imamo i mi svoje greške, ali to su sitnice na osnovu toga što moj sin radi.

O Staniji i Asminu: Bio je spreman da da život za nju

Mustafa je priznao da je uveren da emocije između Stanije i Asmina nisu prestale.

- Asmin se udaljio od Stanije na osnovu unesenih laži i lažnih informacija u “Elitu”. Asmin nema nikakve informacije koje su validne. Jovana pevačica je ušla, unela laži o Staniji i ona je posle priznala Asminu da je slagala. Ne mogu da verujem da se jedna ljubav tako može ohladiti, Asmin je bio spreman život da da za Staniju.Ja mislim da postoje emocije. Ne hvalim ja Staniju. Ne kažem ja da je Stanija zlatna. Nikada nisam baš ni sto posto bio za tu vezu iz jednoga razloga. Rekao sam: "Stanija ide u Evropu ili Asmin u Ameriku." Jer čovek ne može da funkcioniše. Imaju različite vremenske zone. Asmin kad treba da spava, Stanija se budi i on ostaje celu noć po našem vremenu. Ujutru treba ići na posao, ne može. Ali ta jedna ljubav ne može tako brzo proći, pa čak ni te laži nisu uzrokovale. Ja sam video da se on nasmejao. Ne možemo mi reći sad da Asmin voli Maju, a ne voli Staniju. To nema logike. Ja mislim da postoje osećanja. Ne verujem da će se oni pomiriti, jer Asmin je zaista previše vređao tamo gde nije smeo i nije trebao nikako da vređa. Njeni su Asmina prihvatili kao čoveka. On mi je to pričao. Pričao mi je da je njen deda poželeo sreću. Asmin nije imao nikakav razlog, lični razlog da vređa Staniju i njenu porodicu. Ja sam njegov tata, ali ja mu mnoge stvari ne opraštam, a kad mu tata ne oprašta, onda mogu misliti šira javnost koliko mu tek zameri - rekao je on za pomenuti medij, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Ja bih želeo samo da se on izvini dok je još tamo, jer posle kad izađe van, on će videti svoje greške. Videće koliko je grešio. Videće koliko je lažnih informacija. Ja nikad ništa ne kažem za Takija, niti moja supruga, ali eto dođu neke informacije. Ja ih ne želim demantovati javno zasad dok traje ta emisija, ali kad on shvati da je grešio, možda će se on izviniti, ali ja bih volio da se on izvini pre nego što izađe, jer smo završili. Bar da se izvini Staninoj mami i bratu - zaključio je Mustafa.

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