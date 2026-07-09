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Pevač Darko Filipović se neko vreme nije pojavljivao u javnosti nakon razvoda, dok nedavno nije stao pred pripadnike sedme sile i odgovorio na sva njihova pitanja. Da se postepeno sasvim vraća na javnu scenu pokazuju i njegove objave na društvenim mrežama, a ovog puta, podelio je fotografiju sa ćerkom, te raznežio pratioce.

- Tatina devojčica - poslao je Darko jasnu poruku uz objavu sa naslednicom. On je na fotografiji ljubi u obraz, dok se u pozadini čula pesma njegovog kolege Milana Stankovića, "Ja ću uvek da ti čuvam leđa".

Foto: Printscreen Instagram

Ova emotivna objava, privukla je veliku pažnju svih poštovaoca Darka Filipovića, a ćerku je dobio upravo u braku sa bivšom suprugom Jasminom. Njihov krah ljubavi bio je propraćen velikim skandalom i optužbamam, a ovom objavom, Darko je pokazao da je ćerka na prvom mestu, bez obzira na sve.

O razvodu od Jasmine

Pevač se nedavno pojavio na jednom beogradskom događaju i tada progovorio o razvodu pred okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir.

On tada nije krio da mu nije lako, pa je istakao da se zbog toga i povukao iz javnog života na neko vreme.

1/8 Vidi galeriju OD OVE BOMBETINE SE RAZVEO DARKO FILIPOVIĆ! Jasmini avion nije ravan, evo zašto važi za NAJZGODNIJU! Foto: Printscreen/Instagram

- Nijedan razvod nije lak, pa ni moj. Na početku mi nije bilo svejedno, povukao sam se iz tih razloga iz medija. Sve sam prebrodio, sve je stasalo i prošlo. Sada sam novi Darko sa novim planovima i pogledima na svet - kazao je on tada.

"Nisam želeo da dodajem so na ranu"

On se potom osvrnuo i na svoju ćerku tinejdžerku, ali otkrio i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom.

- Nije tada bio momenat da dajem intervjue, svi znaju šta se desilo, nisam želeo da dodajem so na ranu. Sa Jasminom sam u dobrim odnosima. U početku nije bilo sjajno, ali sam ja muški izdržao i trudio sam se da što više vremena provedem sa ćerkicom. Iako sam se preselio u Grčku često sam dolazio u Beograd zbog nje. Ona ima 14 godina, sprema se za prijemni ispit. Ona sve zna i njoj to u nekim momentima imponuje, nekad joj smeta što sam poznat. Drugari njeni zaju ko sam - priznao je Darko domaćim medijima.

1/7 Vidi galeriju Darko Filipović prvi intervju nakon pauze Foto: Kurir

O novom braku

Pevač se tada nadovezao i na glasine o tome da se ženi ponovo.

- Laž je da se ženim ponovo. Neko je loše preformulisao. Ja sam video da umem i da mogu da se oženim, dosta je - kaže Darko.

Podsetimo, Darko Filipović i Jasmina su u braku bili 12 godina, a za gala svadbu pevač je iskeširao pravo bogatstvo.

Nakon razvoda, Darko nije štedeo reči za bivšu suprugu.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bližnji odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović svojevremeno.

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