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Milica Kon se proslavila vodeći emisiju "Brak na neviđeno" koja je u jednom momentu naprasno prestala da se emituje.

Iako je ovaj format bio vrlo interesantan javnosti, čelnici Pink televizije su doneli odluku da se više ne prikazuje.

Milica je nedavno pred kamerama progovorila o tome da li ima nade da se emisija vrati na male ekrane.

- Istina je, za sada više ne snimamo emisiju. Videćemo šta će se dešavati. Ako Pink bude zainteresovan za nastavak, eto nas nazad. Ako ne, spremićemo neke nove formate - rekla je voditeljka.

Milica Kon Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

Dodirivala takmičara u emisiji

Podsetimo, Milica Kon je nedavno jednog od takmičara dovela u veoma neprijatnu situaciju.

Naime, takmičar se sve vreme preznojavao pored Milice, a ona ga je ispipala gde je stigla, a u jednom trenutku mu je zakopčala i šlic.

Dok je probao odelo izašao je da ga svi vide, ali Milici je zapao za oko šlic koji mu je bio otkopčan, pa se ponudila da mu pomogne.

- Ne znam da li si ovo namerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš? - rekla je Milica, a takmičar je bio vidno zbunjen, pa joj je odgovorio:

- Zanimljivo je kada voditeljka odradi još neke stvari - rekao je on tada.

kurir / blic

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STARS EP 601 13.06.2026. Izvor: Kurir TV