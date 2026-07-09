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Ana Ćurčić je sada prvi put progovorila o teškom udarcu života, kada je sa Acom Bulićem čekala dete koje na kraju, nažalost, nikada nije dočekala.

Naime, Ana je godinama mislila da je njena beba ukradena po rođenju, sve do momenta dok nije nabavila svu bolničku dokumentaciju i iznela kakvu agoniju je prolazila.

Ana više ne želi da ide u susret svim spekulacijama, pa je zbog toga priznala bolnu istinu i otvoreno progovorila o tome. Njena beba nije ukradena, umesto toga, beba je preminula. Ana tvrdi da je razlog tome bila neadekvatna lekarska nega.

1/9 Vidi galeriju Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić doživela je udes, ali, srećom, prošla je bez povreda, što se može zaključiti iz njene objave na Instagramu Foto: Printscreen TV Pink, Printscreen, ATA images

Dete je bilio željeno

Sa svega 18 godina, nadala se novoj životnoj ulozi majke i verovala da će svoje željeno dete držati u rukama. U iskrenom razgovoru, Ana se prisetila njene i Acine ljubavi.

- On je bio jedan dečko koji je trenirao fudbal. Zabavljali smo se, putovali na more i zezali, međutim krenule su devedesete i neki drugi tokovi i tu je počeo jedan opasniji život - priča Ana, pa otkriva detalje:

- Napunila sam 18 godina kada sam bila u drugom stanju, meni je Aca tada bio 'sve i svja' u životu i rešena sam bila da se udam, on je to želeo. To dete je željeno dete, tako da iz toga nosim najlepše uspomene. Kako da kažem, klinka trudna! Danas bih ti rekla: 'dete nosi dete' - iskreno kaže ona.

Sa fasciklom punom dokumenata iz porodilišta u rukama, Ana je šokirala prisutne priznanjem da je njena višegodišnja sumnja da je dete prodato ili dato na usvajanje bila pogrešna i da je istina sasvim drugačija.

1/5 Vidi galeriju MAJKA ANE ĆURČIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI! Kačavenda i Aca Bulić ruku pod ruku sa njom spremni da je sačekaju, svi gledaju samo jedno! Foto: Petar Aleksić

- Rešena sam ovo da uradim kako bih stavila tačku na tu priču, iz razloga što ako si glasan nije istina veća, a ako si tih nije istina manja. Treba biti strpljiv u životu i sačekati pravi trenutak da se ta istina čuje. Ja sam mislila da je došlo do krađe ili nečega, u tome sam živela godinama, ali danas definitivno mogu da vam kažem da je beba umrla i da apsolutno nema govora da je dete ukradeno ili šta se već pisalo. Ja sam kompletirala celu dokumentaciju, koju sam vam ovde i donela, da bih stavila tačku na sve te priče - ispričala je.

Mogla je da nastrada tokom porođaja

- Ono što jeste suština svega toga jeste da sam ja imala nesrećan porođaj u kojem sam mogla da nastradam ja, u kojem je nastradalo moje dete, a sve se to, iz mog ugla, desilo zbog nestručnosti lekara - kaže Ana.

Uzrok smrti bebe

Iz medicinske dokumentacije, u kojoj je navedeno da je beba pri rođenju bila teška 2.400 grama i duga 45 centimetara, Ana je saznala i koji je bio direktan uzrok smrti.

- Nisu oni nikoga ubili, oni su prosto loše vodili porođaj, koji je trebalo da se završi carskim rezom, što mi je tada rekao i doktor koji te noći nije bio dežuran. Kada sam kasnije izanalizirala čitavu dokumentaciju, beba je umrla zato što je dugo bila u stomaku, aspirirala je i progutala pet mililitara zelene plodove vode, svega toga se sećam - izustila je Ćurčićka.

1/5 Vidi galeriju Ana Ćurčić Foto: Printscreen, Kurir

Nije mogla da sahrani svoje dete

Da tuga nema kraja, govori i podatak da Ana i Aca nisu dobili priliku da sahrane svoje dete.

- Svašta smo mislili jer nismo dobili ni smrtovnicu, ni pravo da sahranimo dete ili vidimo mrtvo dete. Pošto sam se ja dosta konsultovala, saznala sam da je sve to urađeno za naše dobro, da mi to ne bismo videli jer smo bili mladi. Rečeno nam je da to nije ništa genetski, a ova druga strana (doktori), koja je pogrešila, rekla nam je da jeste genetski - priznala je.

Oči u oči sa doktorkom

Ana je najavila da ima u planu da se obračuna oči u oči sa doktorkom koja ju je porađala.

- Sledeće što imam je da sa tom doktorkom popričam oči u oči, što ću i uraditi. Pitaću je za taj genetski deo, jer to u papirima nigde ne piše. Ima dosta propusta, piše da nisam dobila transfuziju, a jesam, davali su mi hitan adrenalin dva puta jer sam bila u izuzetno lošem stanju, imala sam rupturu posteljice. Ja to ništa nisam znala, ali sada imam sve crno na belo. Moj porođaj se toliko iskomplikovao da doktor nije procenio da je neophodan hitan carski rez, nego sam se mučila 26 sati, mučila sam to dete. Mene su pomerali na patologiju trudnoće kako bi mi zaustavili trudove, kako bi dete izguralo tih sedam dana do devetog meseca, jer sam bila u 35. nedelji trudnoće, a to nigde nema u papirima - ispričala je Ana detalje.

1/7 Vidi galeriju Ana Ćurčić Foto: Printscreen

"Samo želim da dete sahranim kako dolikuje"

- Nemam ja razlog nikome da se pravdam, samo želim u sebi to da sahranim kako dolikuje. Da li je ovako ili onako, bilo je hiljadu priča, a ja sam ovde danas ukratko rekla kako jeste. Da li sam bila trudna? Da li nisam? Da li je dete uopšte postojalo? To je tek jako ružno da se priča. Naravno da je postojalo i živelo. Definitivno nakon svega ovoga što sam pročitala i iščitala, složila svoje misli, moje dete sigurno nije živo.

Aca ne zna za ova saznanja

- Ne zna za ovo Aca, ja ću mu svakako ovo poslati jer zaslužuje da to ima. I njega je to morilo, on sada ima malu bebicu, postao je tata. Nije mi cilj ništa drugo osim da ja u svom srcu i glavi definitivno mislim da je to greška lekara - priznala je Ana.

"Bog nam daje koliko možemo da podnesemo"

1/8 Vidi galeriju Ana Ćurčić Foto: Printscreen, printscreen YT

Ana je odlučila da promeni perspektivu viđenja na tragičnu situaciju, te se pomirila sa gorkom sudbinom.

- Prolazilo je meni svašta kroz glavu, ali ne želim da mislim tako. Ja mislim da se sve u životu dešava sa razlogom, da ja danas ne bih imala svoju decu Ivu i Luku, da nisam imala Ivu ne bih imala unuka Relju. Bog to sve uradi kako treba, nije mi bilo suđeno da ostanem sa njim. Bog nam daje koliko možemo da podnesemo i ja sam toga vrlo svesna i drago mi je što sam sve lepo pregledala - kaže ona.

Tragedija je ugasila njenu i Acinu ljubav

Tokom svoje ispovesti za Informer, Ćurčićka je priznala da je ova tragedija bila okidač za krah ljubavi nje i njenog tadašnjeg partnera.

- Da, to je bio okidač za razlaz. On je bio velika podrška nakon gubitka bebe, nisam bila sama. Svi su bili velika podrška i tada sam se po prvi put zapitala zbog čega mi se ovo dogodilo i šta mi sve to govori. Pogotovo jer je ubrzo nakon toga poginuo drug koji je trebalo da me venča, tako da su to dve krupne stvari ako želiš da se udaš i proživiš život. Onda sam otišla u crkvu i sećam se da sam pričala sa sveštenikom koji mi je rekao da mi je Bog sigurno više puta dao signal i put kojim bi trebalo da idem, ali ga nisam poslušala, te da mi je sada dao dobru lekciju - zaključila je ona u razgovoru za pomenuti medij.

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