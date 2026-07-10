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Jelena Karleuša još jednom je dokazala zbog čega godinama važi za jednu od najvećih regionalnih muzičkih ikona današnjice.

Pesma "Sad je sve okej", koju je pop diva premijerno predstavila u finalu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", za samo šest dana napravila je pravi zemljotres na internetu i zauzela prvo mesto u trendingu u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Foto: Miloš Miletić

Moćna balada Jelene Karleuše u rekordnom roku osvojila je više od milion i 100.000 pregleda, hiljade komentara i pokrenula lavinu reakcija publike.

Emotivan tekst, snažna interpretacija i prepoznatljiv Karleušin pečat pretvorili su "Sad je sve okej" u pesmu o kojoj govori ceo region.

U vremenu kada izvođači poput Milice Pavlović, Aleksandre Prijović, Bube Korellija, Džale Brata i Devita objavljuju nove projetke, Karleuši je bila dovoljna samo jedna pesma da nadmaši očekivanja, pomeri granice i zaseni konkurenciju.

Jelena ne krije koliko na nju emotivno deluju komentari publike, koja je mahom oduševljena njenom novom pesmom i emocijom koju je donela.

Foto: Miloš Miletić

- Plačem dok čitam ove divne komentare na Jutjubu. Hvala vam. Zajedno smo učinili da ova tužna pesma doživi veliki uspeh za samo 4 dana i bude broj 1 u trendingu u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji... Nekada život slomi i najjače, ipak smo samo ljudi. Ali prava snaga je stegnuti srce, naći hrabrost i snagu i krenuti ponovo - od nule. Želim vam svima da posle teških životnih lomova, opet možete da kažete: "Sad je sve okej". Voli vas vaša Jelena Karleuša - poručila je JK na svojim društvenim mrežama.

Publika ne prestaje da deli stihove, snimke i reakcije na društvenim mrežama, dok se "Sad je sve okej" iz dana u dan nameće kao jedna od najznačajnijih regionalnih muzičkih priča ovog leta.

Još jednom se pokazalo da, kada Jelena Karleuša objavi novu pesmu, cela estrada stane, a pažnja publike bude usmerena samo na nju.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

Podsetimo, ovo je samo početak, jer će Jelena već 14. jula u emisiji "Amidži šou" predstaviti još dve nove pesme sa albuma "Enigma", koji svi očekuju sa ogromnim nestrpljenjem.

Kurir.rs

JK: