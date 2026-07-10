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Pevačica Ana Nikolić ponovo je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama. Dok je isprobavala garderobu i snimala se u kabini butika, došlo je do nezgodnog trenutka koji nije promakao njenim pratiocima.

Na svom Instagram profilu Ana je objavila video iz kabine za presvlačenje, gde je isprobavala novu odevnu kombinaciju. Dobro raspoložena, zaigrala je uz muziku, a pažnju je privukla duboko dekoltirana bluza koju je nosila bez brushaltera.

Tokom plesa, gornji deo garderobe se pomerio, pa je kadar nakratko otkrio više nego što je pevačica verovatno želela da pokaže. Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika.

Dok su jedni hvalili njeno samopouzdanje i energiju, drugi su komentarisali da je stajling bio previše provokativan.

Kao i mnogo puta do sada, Ana Nikolić uspela je da izazove veliku pažnju javnosti, a njen najnoviji video postao je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Ana Nikolić se nedavno javno obratila Rasti

Pevačica Ana Nikolić izazvala je nedavno brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste, podelila dirljivu objavu. Na Instagramu je objavila zajedničku fotografiju sa njihovom ćerkom Tarom, uz jednostavnu, ali emotivnu poruku.

Ana Nikolić obratila se bivšem mužu putem Instagrama.- Tata, srećan rođendan - napisala je Ana uz fotografiju na kojoj su ona, Rasta i njihova ćerka Tara.