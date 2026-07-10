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Pobednik „Zvezda Granda“ Haris Berković, koji je pre tačno deset godina trijumfovao u ovom muzičkom takmičenju i važio za jednog od najvećih frajera na estradi, poslednjih godina se potpuno povukao iz javnog života. Tokom cele karijere uspešno je izbegavao da u medijima detaljiše o svojoj dugogodišnjoj ljubavi sa koleginicom Radom Manojlović, međutim, sada ga je jedno pitanje potpuno izbacilo iz koloseka.

Haris je pred kamerama dobio izazov da bira između poznatih pevačica, a kada je neočekivano čuo ime svoje bivše devojke, pevač se vidno zbunio i odreagovao prilično nesnađeno.

- Rada ili čokolada? - glasilo je direktno pitanje

- Čokolada! - uzviknuo je Berković k'o iz topa, a onda je, shvativši šta je izgovorio, brzo dodao kroz osmeh: "Nemoj to".Ova njegova neočekivana reakcija odmah je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Haris Berković i Rada Manojlović Foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

Rada Manojlović ima novog dečka

Rada Manojlović ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju. Ona nije htela da otkriva njegov identitet, ali neke detalje o ovoj emotivnoj vezi podelila je javno.

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro - rekla je Rada u podkastu Bokiju 13, pa dodala:

- Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim.