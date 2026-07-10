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Iako su na svom putu naišli na mnoga osporavanja, ovaj par uspešno je prkosio predrasudama i u skladnom braku uživao je 15 godina, a Mala Cana bila je uz Andriju do poslednjeg trenutka.

Njihova romansa nije bila planirana, već je počela potpuno spontano u trenutku kada je Cana bila duboko razočarana saradnicima i želela da zauvek odustane od muzike. Upoznali su se kada je tražila licencu za udruženje, a Andrija ju je podržao i odvratio od odustajanja. Prelomni trenutak dogodio se kada je Andrija otišao da radi u Ameriku i suočio se sa ozbiljnim problemima oko smeštaja. Cana je tada "digla sve na noge" kako bi mu pomogla, a ujedno je prvi put osetila strah, brigu i duboku emociju prema njemu.

Inače, Mala Cana je imala 33 godine kada je ušla u vezu sa Andrijom Bajićem dok je on tada imao 74 godine.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Brak

- Mi smo u braku 15 godina, a pre toga smo bili u vezi. Cana se za mene nije udala zbog bogatstva i koristi. Mediji su pisali da smo u vezi, kakva veza, mi smo u braku, a i da vam kažem, ko ima pravo da meni u 88. godini kaže kako ću da živim?", kazao je Andrija nedavno u emisiji Amidži šou-

- Ko sme nama da sudi, a da pritom u svom dvorištu ne pogleda situaciju. Mi smo srećni i razlika od 41 godinu kod nas nije prepreka. Ako je život dobar i ako si srećan, ako lepo funkcionišemo, šta ja više da tražim od Boga. Džaba svima koji se udaju za dobre frajere ako nisu srećni, trpe i tako im prođe život. Ja imam 47 godina i srećna sam - rekla je ona tada, pa otkrila kako ju je Andrija zaveo.

- Pažnja, poštovanje, pružanje nežnosti, jednostavno sve što nisam imala do tada, a što je potrebno jednoj ženi. To su sitnice, nisu krupne stvari, ali ja sam takva osoba da mi je i to veliko i mnogo. Nikada me nije plašila razlika u godinama jer smo nas dvoje osobe koje razmišljaju isto u isto vreme.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Recimo oboje kažemo jedno drugom u isto vreme: 'Hoćemo li da ručamo'. To je jednom u hiljadu da se tako poklope ljudi. Oni prema meni nije bio dasa, nego gospodin što i jeste. Uvek sam prezirala dase i frajere. Nikada nisam bila u fazonu da hoću frajera, a posle toga počupam pola kose s glave. Imala sam vezu u kojoj sam želela porodicu, a trpela sam mnogo toga, pa on zeva za stolom i tako dalje. Uvek me je držao kao malo vode na dlanu, a i ja njega - ispričala je ona.

Porodična drama posle smrti

Podsetimo, legendarni pevač i kompozitor Andrija Bajić preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji, nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo posle moždanog udara. Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne poštovaoce narodne muzike, ali je umesto dostojanstvenog oproštaja usledila porodična drama.

Ni nekoliko dana nakon njegove smrti javnosti i dalje nije poznato kada i gde će Andrija Bajić biti sahranjen. Njegova supruga tvrdi da nema informacije o organizaciji sahrane, kao i da se nalazi u ozbiljnom sukobu sa pevačevim ćerkama iz prvog braka.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

- Od rane zore čekam da me pozovu i da saznam gde će moja nikad prežaljena ljubav počivati. Molim se Bogu, kao što sam se oduvek molila za mog Andriju. Njegove ćerke pokušale su da preuzmu telo mimo mene, mimo svih pravila i zakona. Kada sam se onesvestila, prošle su pored mene kao da ne postojim. Na ovome se neće završiti. Ne znam kako su uspele da podignu dokumentaciju mimo mene. U tom trenutku bila sam toliko očajna da sam rekla da ću zvati policiju - ispričala je Mala Cana.