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Pevačica Mina Kostić, koja se nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević" odmara na moru, reagovala je na izjave koleginice Ćane. Posle njenog intervjua, Mina se oglasila i javno joj odgovorila.

- Mnogo mi je žao, ali srećna sam što sam videla da je izašla iz svega toga. Negde sam videla neku sliku na moru sa Kasperom. Drago mi je što je taj čovek pokazao da je uz nju u ovim njenim najtežim momentima. Ja sam njoj pisala da joj budem podrška, ali vidim da poruka nije otvorena - ispričala je Ćana.

- Nešto nisam videla da je neko od njenih bivši uskočio da joj pomogne. Videla sam samo Kaspera čoveka koji je tamo dolazio. Veliki je put koji je on prevalio da bude tu. On nije bio uz nju samo dok je bila u bolnici nego ju je i odveo na more, što joj je sad neophodno - dodala je Ćana za "Hype".

- Hvala ti, draga moja Ćano, Mnogo mi znače ove tvoje reči iskrene podrške - odgovorila je Mina putem Instagram naloga.

Mina Kostić Foto: Prinstscreen/Instagram

"Bila je zaključana u kući nakon psihijatrije!"

Podsetimo, Mina Kostić je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Minine komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.