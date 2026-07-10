"NISAM MOGLA DA HODAM, ŠEST MESECI SAM BOLESNA" Didi Džej proživela agoniju, pa ponovo stala na noge, otkrila detalje bolesti
Pevačica Didi Džej otkrila je da se već mesecima bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ju je privremeno udaljio od uobičajenog života i poslovnih obaveza. Sada je podelila kako izgleda njen oporavak i kroz kakvu je agoniju prošla.
"Ljudi, već šest meseci sam bolesna – nisam mogla da hodam, da nastavim da gradim karijeru i vodim normalan život, da vežbam, pa čak ni da obujem štikle. Polako se oporavljam i presrećna sam što sam posle dugo vremena imala priliku da snimim ovaj „spremajte se sa mnom” (GRWM) video. Jedva čekam da povratim energiju jer uskoro imam velike novosti".
"Danima mi nije bilo dobro"
Podsetimo, Didi je i otkrila detalje problema sa kojima se suočava poslednjih meseci.
- U početku nisam znala šta se dešava i zašto mi danima nije dobro, moje stanje traje od januara, tada sam se nekoliko puta javila lekaru, ali su mi rekli da imam običan virus, da treba da odmaram i da će to proći. Nakon toga sam otišla u Njujork na "Fashion week" i primetila sam da ne mogu da dišem i da nemam snage da hodam i da se nešto ozbiljno dešava sa mnom, nakon toga sam posetila kardiologa i otkrila sam da imam upalu srčane maramice - rekla je Dijana.
- Nakon nekoliko nedelja terapije, pošto mi nije bilo bolje, imala sam gušenje, probadanje u grudima, vrtoglavice, skakanje pulsa i pritiska i nemogućnost da hodam, odlučila sam da nastavim dalje sa pregledima i da pronađem doktora koji će otkriti šta se tačno dešava sa mnom. Tek nakon dva i po meseca sam saznala da imam POTS, pre toga nijedan doktor nije mogao da otkrije šta zapravo imam - kazala je ona za Blic.
Najteži period u životu
Dijana ističe da je ovo za nju najteži period.
- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla nam je Didi Džej.