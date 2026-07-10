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Jovana Pajić govorila je o najtežem periodu u životu, periodu razvoda i novih početaka.

Pevačica se podsetila tog osećaja, strahova i otkrila šta je ono što joj je pomoglo da ide napred i da dve započne od nule.

"Neću da izginem tako što sam odustala"

Pajićeva je otkrila šta je bio najveći strah, veći i od razdvajanja i samostalnog koračanja u budućnost.

- Bolje da izginem trudeći se i boreći se nego od predaje. Neću da izginem tako što sam odustala, da ne upotrebljavam sad neke druge rečenice. Nemoj da si... Da ne govorim sad. Šta će sutra reći deca? Šta će reći kakva je bila mama? "Živela, razbolela se i ćao..." - govorila je Jovana u emisiji Why so serious i dodala:

Foto: Kurir Televizija

- Neću da dozvolim da ostanem u tom sećanju. Neću da me bilo ko opisuje u tom kontekstu. Nemam problem da sutra kažu da sam pogrešila, ili da sam imasla pogrešne izbore, to je sasvim okej, imaće i oni, to je normalno. Razorilo bi me to da me deca doživljavaju sutra kao nekoga ko nije bio hrabar, ko je odustao. Te misli su me prestravljivale i terale da idem dalje i da idem napored. To bi bila poruka svim ženama, da ne odustaju, da pogledaju u te malene okice koje gledaju u tebe kao u jedan svetionik i ne želiš da vidiš nikakav strah u njima...

"Nemam ambicije da se ponovo udam"

Pevčica je nekoliko puta govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak.

Za razliku od bivšeg supruga, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je pevačica u emisiji "Ako progovorim".

1/10 Vidi galeriju Jovana Pajić i Sale Tropiko Foto: Printscreen7Paparaco Lov, Damir Dervišagić

Pajićeva je otkrila da svoje prioritete.

- Meni je mir. Nema kad dođem kući pitanja gde si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelepo - objasnila je ona.

Sreća i uspeh kao rezltat nakon svega

Jovana Pajić nedavno je objavila novu pesmu i spot koji je oduševio njenu publiku.

Pevačica je otkrila zašto je birala Bali kao destinaciju za snimanje vizuelnog rešenja i priznala da je bila neizmerno srećna.

- Srećna sam bila na Baliju, tamo je nemoguće biti nesrećan. Vibriraš od te neke dečije neke energije, kao neko dete koje je ushićeno i vidim da se to preslikalo i u spotu. Dva dana smo snimali spot. Bali je prelepa lokacija sama po sebi. Ljudi u spotu nisu glumci već stvarni ljudi koji tamo žive. Gde god da smo se kretali, ljudi su prilazili i učestvovali, sve smo ih pozvali - govorila je Jovana za Blic i dodala:

1/9 Vidi galeriju Jovana Pajić na promociji svoje nove pesme Foto: Nemanja Nikolić

- Teško je sporazmeti se sa njima jer ne govore engleski dobro, ali pantomima i emocija urade sve. Želela sam Bali da prikažem u onom sirovom obliku, kao živopisnu razglednicu. Niko nikada nije snimio objektivni deo Balija, nisam želela da sve to pršti. Htela sam i prirodno da sve izgleda... Što se tiče Balija, bili smo nekoliko puta i oduševljeni smo. Mora da se ode tamo i da se taj osećaj doživi. Toliko je lepo da ti se malo plače. Što se tiče pesme, moram da imam parče svog života u nekoj numeri. Moram da verujem u nešto da bih mogla da iznesem - rekla je Jovana.