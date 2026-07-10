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Autor velikog broja hitova Aleksandar Milić Mili već duže vreme radi na novom albumu. On se sad oglasio na Instagramu i otkrio da će na jesen objaviti nove pesme među kojima je i numera "Razvedena od sebe", koju je napisao u februaru prošle godine.

Za ovu pesmu je istakao da je autobiografska.

- Prva verzija je već snimljena i to sa jednim od najvećih i najharizmatičnijih vokala sa naših prostora. Čim sam završio tu pesmu, odmah sam je poslao Ljilji Jorgovanović, koja nažalost nije više sa nama, da mi da svoje mišljenje. Odmah me je nazvala i rekla: "Ova tema je potpuno drugačija i sveža i potpuno novi ugao sociološkog problema razvoda, koji je kod nas sve učestaliji'", rekao je Mili u video koji je objavio na svom Instagramu pa pokazao kako je sa Ljiljom preko poruka razgovarao o ovoj numeri 22. februara 2025. godine.

- Veliki albumi se rade dugo, prva verzija ove pesme je nastala 20. februara prošle godine, to je dan kada je ona počela da živi - dodao je Aleksandar Milić Mili i otkrio deo pesme čiji je radni naziv bio "Gitara balada".

- Na papiru sada lepo piše, jedan potpis i mrtva sam za tebe, sve je tako kako treba biti, razvela sam se od sebe oooo.

Mile je rekao i da je dosta muzičara čulo ovu pesmu.

- Svi su se složili da je tema opriginalna i da je u pitanju velika pesma. Tekst je autobiografskog karaktera jer opisuje jednu moju situaciju u kojoj sam se tada našao i za koju smatram da je možda jedna od najtežih koje sam imao u životu. Napisao sam je iz ženske perspektive da ja bolje razumem. "Razvedena od sebe" nije samo fraza, ona je i naslov, srce i smisao jednog autorskog dela, koja opisuje ženu koja se ne razvodi samo od osobe, nego i od sebe i od života u kome se ona više ne pronalazi", objasnio je Mili u videu uz koji je napisao:

- “Razvedena od sebe” i priča o tome kako je nastala. Ovo nije samo fraza. Ovo je potpuno novi ugao gledanja na sociološki problem razvoda današnjice. Pesma je autobiografskog karaktera i nastala je iz jedne moje životne situacije, možda i najteže kroz koju sam prošao. Napisao sam je iz ženske perspektive, jer sam upravo na taj način pokušao da razumem sve ono što se dešavalo i emocije koje su pratile jednu takvu priču. “Razvedena od sebe” nije samo pesma o razvodu. To je priča o trenutku kada čovek izgubi sebe.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili Foto: Petar Aleksić, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Kurir

Ono što su mnogi primetili je da između ove pesme i numere "Sad je sve OK", koju je na finalu "Pinkovih zvezda" predstavila Jelena Karleuša postoji jedna sličnost. I ona u svojoj numeri ima stih "razvela sam se od sebe". Kako je došlo do toga za sada nije poznato.