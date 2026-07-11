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Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, posle mnogo vremena je progovorio o razvodu od koleginice Jovane Pajić.

On je rekao da je jako teško podneo trenutak kada je Jovana sa ćerkama napustila porodični stan u kojem su do tada zajedno živeli.

"Sve mi je delovalo nestvarno"

Sale je rekao da je tada završio u Hitnoj pomoći, te da je zvao porodicu da bude uz njega i pomogne mu da prebrodi težak period.

- Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak trenutak. Ljudi kažu da je to mala smrt. Ko je prošao kroz to i ko je voleo, verujem da vrlo dobro zna o čemu govorim - prisetio se on, pa nastavio:

Foto: Printscreen/Premijera

- Uopšte nisam znao gde se nalazim, kao da mi je mozak "prošištao". Nisam mogao da shvatim šta ćemo sada raditi sa decom. Razmišljao sam: "Čoveče, šta će biti sa mojom decom?" Moji mama i tata su, evo, 43 godine zajedno, prošli su kroz svašta, mnogo toga prećutali i izdržali. A ja sad tu nešto idem i ostavljam decu.

"Povredili smo jedno drugo"

Podsetimo, Sale je rekao i da su on i Jovana pokušavali da spasu brak, a priznao je i da su mnogo povredili jedno drugo.

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče meni. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je. Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - rekao je on za "Hype Tv".

"Nemam ambicije da se ponovo udam"

Pevčica je nekoliko puta govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak.

Za razliku od bivšeg supruga, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je pevačica u emisiji "Ako progovorim".

1/5 Vidi galeriju Venčanje Jovane Pajić i Saleta Foto: Printscreen7Paparaco Lov

Pajićeva je nedavno otkrila da svoje prioritete.

- Meni je mir. Nema kad dođem kući pitanja gde si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelepo - objasnila je ona.