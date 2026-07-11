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Nekadašnji partner pevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić, zabrinuo je javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama u kojoj je otvoreno progovorio o zdravstvenim problemima sa kojima se svakodnevno suočava.

Šta ti je život

Tubić je svojim pratiocima otkrio da vodi tešku borbu sa bolešću koja je, kako tvrdi, posledica zdravstvenih komplikacija nastalih nakon ranjavanja koje je preživeo. Prema njegovim rečima, stanje se pogoršava, a svakodnevica mu je postala ispunjena izazovima.

-Bolest je sve jača i bez tableta je borba do poslednjeg daha. Demencija i depresija ne posustaju, obruč se svakim danom sve više steže oko mene. Motiv su mi duge šetnje i jedini saveznik koji me drže u životu“, napisao je Tubić na svom profilu.

Preživeo nemoguće

1/5 Vidi galeriju Žestok momak vodi tešku bitku Foto: Kurir Televizija, Kurir, Dado Đilas

Njegova iskrene reči izazvale su brojne reakcije i poruke podrške. Prijatelji, poznanici i pratioci uputili su mu reči ohrabrenja, poželeli snagu i istrajnost u borbi sa zdravstvenim problemima koji ga već duže vreme prate.

Teška borba

Tubić je i ranije govorio o posledicama koje je ostavilo ranjavanje, ali ovoga puta njegove reči odaju utisak da se nalazi u posebno teškom životnom periodu. Borba sa depresijom i demencijom, kako je sam naveo, postaje sve zahtevnija, dok mu terapija i svakodnevne šetnje predstavljaju način da održi psihičku i fizičku snagu.