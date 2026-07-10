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Na samom početku razgovora govorio je ko je "najveći gas" na estradi, ali i da li je bilo spoticanja na samom početku karijere od strane kolega.

"Jesam direktan, ali sam i dobar"

- Ne znam... Ne pratim nešto specijalno da bih mogao da znam. Ima ljudi, bajo, ima na početku... Jesam direktan, ali sam dobar i danas da tim ljudima pa ne želim da se vraćam. Kad kreneš da rasteš i da svima drmaš kavez, svi su kao dobri, a sa strane te miniraju. Kasnije sam skapirao da je to takav posao i da će se sve nivelisati. Ne zameram, to je takav posao i takav svet, a ko to ne skapira ne može ni da se bavi ovim svetom - govorio je Desingerica za full screen media i osvrnuo se i na saradnju i situaciju sa sedmom silom:

"Sve je to normalno"

- Eto i sa novinarima. Ja odem kući posle emisije, vidim naslov ili isečen video, pa ispadne da sam rekao nešto što nisam, Može to i sa naslovom da se radi. Šta da radim, to je njegov posao, ovo drugo je moj, sve je to normalno... Mnogi su se pecali na to, ja sam to prihvatio. Ja sam sa nekima dobar, a onda napišu "Despić u aferi sa ovom pevačicom". Bajo, ako ti to donosi pare i zarađuješ 'leba, ako, piši šta hoćeš. Ja sam to i njima rekao, nek rade šta hoće, a mene kada budu pitali ja ću reći šta je istina. Meni sve to ništa ne remeti - govorio je reper.

"Nevena bi bila šef stanice"

Despić je za full screen media priznao da li spajanje sa raznim ženama sa javne scene donosi probleme u braku sa suprugom Nevenom.

1/5 Vidi galeriju Desingerica sa ženom Foto: Printscreen, Damir Darvišagić

- Nevena sve zna. Ona bi bila šef stanice da se bavi tim poslom. Sve što niko ne zna, ona zna. Ona bi bila najveći inspektor, nama ništa sve to ne može da poremeti. Ja dolazim kod nje na preslišavanje, tako da...

"Volim kada me neko pljuje"

Despić je priznao šta mu da daje najveći podstrek da istraje u svemu što radi.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

- Najviše volim kad me neko pljuje, meni to daje gorivo. Mene je sve to izgradilo danas i tu sam gde jesam. Jasno mi je da stvari koje meni padaju napamet, da to nije svakidašnje. Ljudi to ne kapiraju i meni se to dopada. Ma ko ih je*e... Mada sve više počinju da me shvataju.