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Danas se u MTS dvorani održava komemoracija pevaču Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula u 89. godini.

Sve je spremno da se njegove kolege i prijatelji oproste od njega. Na bini je postavljen sto na kojem stoji njegova fotografija oko koje su bele ruže, a na video bimu se smenjuju njegove fotografije.

Haos na komemoraciji

Mala Cana kada je ugledala porodičnu fotografiju napala je čoveka iz organizacije SEMUS-a zbog porofične fotografije koja je stajala na bini.

00:28 Mala Cana besna jer nema njihovih zajednuckih fotografija Izvor: MONDO

Poznato je da je je pevačica, kako je nekoliko puta istakla, u lošim odnosima sa ćerkama i porodicom pokojnog pevača, a samo jedan od razloga sukoba jeste imovima.

Kako se može videti u video snimku, udovica je ušla u sukob sa čovekom koji joij je pokazao gde će sedeti tokom komemoracije.

00:37 Mala Cana napala čoveka iz Semusa zbog slika porodice Izvor: Kurir

- Čekaj me ja ću da dođem. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: 'Moja lepa ženica'. Oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija, ne mogu da idem Devojački bunar u tu kuću, ne mogu da uđem dušo. Kod kume sam moje Jasmine i kod kuma koji te je brijao u bolnici, oni me čuvaju i paze - naricala je Mala Cana.

Udovica pevača je potom otkrila i da će Andrija Bajić počivati u Aleji zaslužnih građana.

- Mogli smo još, nije ti bilo vreme, godine su broj, ali sve što sam se borila, kao i do sada, za sve, da ti se uradi komemoracija, da budeš sahranjen u Aleji, da mogu slobodno da mogu slobodno da dođem da plačem. Da niko ne može da mi zabrani da te oplakujem svaki dan, živote moj, srećo moj - uz suze je govorila Mala Cana koja je potom doživela šok što nigde nema zajedničkih fotografija nje i Andrije Bajića.

- Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili - besno je rekla.

01:20 "Kako da živim bez tebe": Mala Cana u šoku zbog 41 godinu starijeg muža Izvor: MONDO

Mala Cana unajmila obezbeđenje

Supruga pokojnog pevača stigla je u MTS dvoranu u pratnji obezbeđenja.

Čim je ušla u salu, prišla je stolu i počela da razgovara sa suprugovom fotografijom, koju ne prestaje da ljubi.

00:25 Mala Cana rida na komemoraciji Andriji Bajiću Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

Još uvek nije poznato kada će pevač, koji je slavu stekao zajedno sa bratom Tomislavom, kao duo Braća Bajić biti sahranjen.

Važio za doajena narodne muzike

Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke.[1] Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

Foto: Printscreen/Youtube, PRIČA O BRAĆI BAJIĆ - Dokumentarni film

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…