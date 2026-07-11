Slušaj vest

Borba sa kilogramima godinama je bila deo života brojnih estradnih zvezda. Neki su do vitke linije stigli uz stroge dijete i treninge, dok su drugi priznali da su pomoć potražili i kod lekara. Njihove fizičke transformacije često su iznenadile javnost i postale jedna od glavnih tema u medijima.

Jelovnik Lepe Brene

Lepa Brena otkrila je tajnu svoje vitke linije.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - rekla je svojevremeno Brena za "Blic ženu“.

Evo kako izgleda njen plan ishrane:

Dan 1

Doručak: Musli od ovsanih pahuljica, badema i svežeg voća

Ručak: Riba sa roštilja i povrće na pari.

Večera: Potaž, supa ili veliki tanjir sa mladim sirom.

Dan 2

Doručak: Salata i 2 kuvana jajeta.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća, po izboru.

Večera: Salata.

Dan 3

Doručak: Omlet sa brokolijem i sirom.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 150 g grilovanog bifteka, sveža salata od povrća

Večera: Mediteranska salata od tunjevine.

Dan 4

Doručak: Omlet i salata.

Ručak: Tanjir potaža, 200 g grilovanog belog mesa, sveža salata od povrća.

Večera: Cezar salata.

Dan 5

Doručak: Mafini sa paprikom, pečurkama i jajima.

Ručak: Tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća.

Večera: Sezonska vitaminska salata sa kockicama mesa.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena u Tivtu Foto: TO Tivat

Ana Bekuta

Njenim stopama išla je i pevačica Ana Bekuta, koja je zbog motivacije i rada na sebi odlučila da se otarasi viškova.

Koncept je podrazumevao da je pevačica imala dnevno pet obroka, tri glavna i dve užine, da je jela striktno na tri sata, da nije koristila so, da je kao začine upotrebljavala biber i kukurkumu i to uvek zajedno, da je hranu spremala na maslinovom ulju, a krompir izbacila iz jelovnika, da je svakog dana pila 1,5 litara vode i dosta čaja od rastavića, kao i da je konzumirala mlečne proizvode bez laktoze zbog alergije. Ključan deo Anine dijete bilo je crveno bobičasto voće kojim je započinjala dan, ali i ostale vrste voće sa niskim glikemijskim indeksom (poput kivija) koje smanjuju želju za slatkišima i drže pod kontrolom nivo šećera u krvi.

- Četvrtak je bio detoks dan koji je počinjao standardnim doručkom, a onda sam na svaka tri sata jela ili lubenicu ili ananas. Za tri meseca je otišlo 12 kilograma, ali je posle išlo malo sporije. Otprilike, dva i po do tri kilograma mesečno - ispričala je Ana.

Dan 1

Doručak: musli.

Užina: 200 g bobičastog voća, 20 g badema.

Ručak: piletina sa kelerabom.

Večera: krem supa od kukuruza i 2 ražana dvopeka.

Dan 2

Doručak: parfe od jogurta sa borovnicama i ovsenim pahuljicama.

Ručak: 200 g dinstana boranije i 150 g ispečenog pilećeg belog mesa.

Užina: 2 kivija, 20 g badema, šolja jogurta.

Večera: potaž od bundeve i šargarepe i 3 ražana dvopeka.

Dan 3

Doručak: čia puding sa borovnicom i kokosom.

Užina: 2 kivija.

Ručak: ćuspajz od šargarepe.

Užina: 2 kivija, 20 g badema.

Večera: 2 porcije potaža od karfiola i brokolija.

Dan 4

Doručak: ovsena kaša sa voćem i jezgrastim voćem.

Užina: 2 kivija, 20 g badema, šolja jogurta.

Ručak: zimska salata i 200 g grilovanog pilećeg belog mesa.

Užina: kivi, 20 g badema, šolja jogurta.

Večera: 2 porcije potaža od tikvica. i 3 ražana dvopeka.

Dan 5

Doručak: musli.

Užina: 2 kivija i 20 g badema.

Ručak: piletina sa kupusom.

Užina: krastavac.

Večera: 2 porcije potaža od spanaća.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta stigla na finale Zvezde Granda Foto: Kurir, Petar Aleksić

Evo šta jede Ceca

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović od početka karijere važi za jednu od najzgodnijih pevačica i malo ko bi pomislio da je ikad držala dijetu. Međutim, pevačica otkriva da je poslednjih meseci korigovala ishranu i povela računa šta jede, pa je uspela da smrša osam i po kilograma!

- Ujutru ustajem oko osam, doručkujem i idem na trening. Ako ne stignem da odem u teretanu, onda brzo hodam na traci da bih od ranog jutra aktivirala metabolizam. Fizička aktivnost je veoma važna. Tako sam za mesec dana smršala osam i po kilograma.

- Nikad nisam imala problem sa kilažom, jer mi je genetika odlična. Medutim, pre izvesnog vremena počela sam da se gojim. Suočila sam se sama sa sobom i rekla sebi da želim, pre svega, zdravije da živim! Posetila sam sjajnu nutricionistkinju, koju godinama znam preko zajedničkih prijatelja. Ona mi je stalno govorila: "Dođi, Ceki, da ti samo malo korigujem ishranu", a ja sam uvek nalazila izgovore da meni to ne treba. Bila sam ubeđena da se zdravo hranim, a uz sve to postila sam svaki post. Na kraju sam shvatila da želim promenu, pozvala sam je i zajedno smo napravile plan po kom se hranim. Pošto obožavam meso i salatu, ishrana mi se bazira na tome.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

Ražnatovićeva je otkrila da joj je na početku bilo veoma teško.

- Prvih nedelju dana mi je bilo najteže jer je veoma bitno u koliko sati jedem. Nije mi bilo lako da uskladim vreme za obroke sa svojim poslovnim obavezama. Naime, između obroka mora da prođe bar tri-četiri sata. Ali posle je išlo sve lagano. Navikla sam se na taj režim ishrane i sada ne znam kako bih drugačije.

Ceca otkriva da ponekad oseti potrebu za slatkišima, ali i za to ima rešenje.

- Kada mi se jede nešto slatko, pojedem, ali po recepturi nutricionistkinje. Verovali ili ne, postoji recept za zdravi voćni puding. Takođe je važno biti umeren u svemu. I ako pojedete nešto što ne bi trebalo, bitno je da se sutra vratite svom režimu, a ne da govorite: "Od ponedeljka ću".

Ovo jede Ceca

Doručak: Ovsene pahuljice sa voćem i čija semenom

Ručak: Orada i zelena salata

Večera: Potaž od bundeve

TRIK SAVET: Ukoliko osetite glad, popijte čaj od đumbira jer on daje osećaj sitosti.

Restoran Foto: Shutterstock

Jelovnik JK

Jelena Karleuša je uz pomoć korigovane ishrane uspela da smrša 10 kilograma i dovede svoju figuru do perfekcije. Karleuša je poznata kao veliki zagovornik veganske ishrane. Pevačica pored zdravstvenih prednosti koju ovaj vid ishrane donosi, veganstvo vidi kao borbu za očuvanje životinjskog sveta širom planete.

Ne jede meso, minimumom životinjskih proteina u obliku jaja, ribe i mlečnih proizvoda, a jede mnogo voća i povrća. Kako je jednom prilikom istakla, nikada nije popila kafu, a pije minimum tri litra vode dnevno, dok slatkiše prezire.

"Obožavamo "zamenu za meso", koja ima identičan ukus kao meso, ali pravi se od proteina graška", otkrila je Karleuša jednom prilikom.

Ovo je njen jelovnik: Dan 1

Doručak: Nemasni sir 400 grama, dve kriške integralnog hleba, salata.

Užina: Dve jabuke.

Ručak: Grašak sa povrćem oko 400 grama i salata.

Večera: Salata sa tikvicama.

Dan 2

Doručak: Ovsene pahuljice 4 kašike, voćni miks, čia semenke.

Užina: 300grama trešanja.

Ručak: Zapečena boranija sa povrćem, salata.

Večera: Kiselo mleko 360 mililitara i salata

Dan 3

Doručak: Mafini sa tikvicama, salata.

Užina: Vitaminska salata sa crvenim kupusom.

Ručak: Šampinjoni sa povrćem.

Večera: Potaž od povrća.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se oglasila na mrežama Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Printscreen

Šta jede Suzana Mančić

Suzana Mančić je za samo osam dana skinula pet kilograma! Nekadašnja loto devojka je na tzv. liposukcijskoj dijeti: jede samo zeleno povrće i pije suplemente i ne sme da okusi ništa slatko, čak ni voće.

- Jutro uvek započinjem toplom limunadom i kesicom suplemenata koja ima sve neophodne minerale i vitamine. Isto pijem i za ručak. Ako ogladnim, jedino mi je dozvoljeno da pojedem jedan svež krastavac. To je tzv. liposukcijska dijeta, na kojoj sam već osam dana. Imala sam 80 kilograma, a cilj mi je da dodem do 70 kg. Na dobrom sam putu, sada vaga pokazuje 75 kg - priča Suzana i otkriva kako izgleda njena večera:

Jelovnik loto devojke

Doručak: Zeleni smuti ili čašu tople limunade, suplementi.

Ručak: Isto kao doručak

Večera: Salata od rukole sa parčetom ribe ili crvenog mesa

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić u kupaćem kostimu Foto: Preent Screen, Printscreen

Šta jede Emina Jahović

Pevačica Emina Jahović poznata je po vitkom izgledu, a zarad održavanja kilaže i čišćenja organizma od toksina i masti pribegava metodama koje mnogi smatraju nezdravim i zabrinjavajućim. Emina je svojevremeno začudila javnost kada je otkrila da zbog svog izgleda gladuje.

- Gladujem jednom mesečno. To radim već neko vreme. Ne jedem po 48 sati tačno - priznala je Emina.

Na društvene mreže pevačica je svojevremeno objavila kako odbrojava sate do sledećeg obroka.

- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo! - poručila je Jahovićeva putem Instagrama, da bi potom dodala da planira da nastavi u istom ritmu još 28 sati.

Međutim, nekada da sebi oduška i tada obično odredi dan kada jede sve što poželi. Ostatak meseca poštuje određenim režim ishrane.

Naime, na jelovniku Emine Jahović uglavnom se ne nalazi šećer, ugljeni hidrati, alkohol, kao i kasne večere. Osim toga, sokove ne pije.Na njenom meniju pretežno dominira sveže i termički obrađeno povrće, meso, đumbir, pomorandže, kao i voda sa limunom.

Pored korigovane ishrane, sastavni deo njenog zdravog načina života su treninzi u teretani kojima održava kondiciju i formu.

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović na kontroli na granici Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Šta jede Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac nosi titulu jedne od najlepših žena na našim prostorima. I ako vodi računa o svom izgledu pevačica ume ponekad da se opusti i nabaci par kilograma viška.

Sada je otkrila kako je skinula čak 10 kilograma:

- Izbacila sam pecivo, krompir, soju, pasulj, boraniju, testeninu, grašak, pirinač, grickalice, slatkiše i sokove. Voće sam jela samo nedeljom. Tako sam uspela da skinem višak kilograma za kratko vreme - kaže Nataša.

Ona tvrdi da nije morala da se odriče mnogih stvari.

- Smela sam da jedem sve vrste mesa, samo nisam smela preterano masno. Čak sam jela jaja na sve načine, mlečne proizvode, ali nisam preterivala sa kačkavaljem i feta-sirom. Sveže povrće sam unosla u neograničenim količinama. Najviše sam jela kupus, zelenu salatu, krastavac, karfiol, brokoli, luk i paradajz, kao i orašaste plodove. Dnevno sam pila po dve i po litre vode - izjavila je Nataša koja kaže da se ključ uspeha krije u redosledu korišćenja tih namirnica.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac pozira u bikiniju Foto: printrscreen instagram

Prvih šest dana u nedelji sam jela sve, od salate do mesa, a sedmog dana za doručak i ručak namirnice sa "zabranjene liste" poput testenine, krompira i pirinča. Slatkiše nikako ne. A kad bi mi se prijeo neki desert, uzela bih kašiku meda ili integralni keks. Posle sedmog dana sve iz početka i tako do željenih rezultata - pričala je pevačica za Blic.

Osim pravilne ishrane, sastavni deo Natašinog života su i treninzi, zbog kojih je telo dovela do savršenstva.