PORODICA ANDRIJE BAJIĆA STIGLA NA KOMEMORACIJU Ćerke pokojnog pevača ušle u salu, sinovi se ne odvajaju od njih (VIDEO)
U Velikoj sali MTS dvorane danas se održava komemoracija pevaču Andriji Bajiću, a na bini je postavljen sto na kojem stoji njegova fotografija oko koje su bele ruže, a na video bimu se smenjuju njegove fotografije.
Njegova udovica Mala Cana u pratnji obezbeđenja stigla je u dvoranu, a ubrzo je ušla u sukob sa čovekom iz organizacije SEMUS-a zbog porodične fotografije koja se našla u sali.
Porodica stigla na komemoraciju
Nakon udovice, stigla je i porodica pokojnog pevača.
Ćerke su vidno utučene i u crnini došle u MTS dvoranu, dok je Mala Cana sedela u prvom redu.
Sukob Male Cane i porodice
Podsetimo, samo dan pre nego što je Andrija preminuo, njegova 41 godinu mlađa supruga, pevačica Mala Cana je otkrila da je pretrpela nasilje od strane njegovih ćerki. Problem je imovina, a nije nastavila sa optužbama ni nakon njegove smrti. Ona tvrdi da je sa pokojnim suprugom imala ugovor o izdržavanju.
Važio za doajena narodne muzike
Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.
Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke. Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.
Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…