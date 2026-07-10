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U Velikoj sali MTS dvorane danas se održava komemoracija pevaču Andriji Bajiću, a na bini je postavljen sto na kojem stoji njegova fotografija oko koje su bele ruže, a na video bimu se smenjuju njegove fotografije.

Porodica stigla na komemoraciju

Nakon udovice, stigla je i porodica pokojnog pevača.

00:25 Porodica Andrije Bajica stigla na komemaraciju: Seli u prvi red do Cane Izvor: MONDO

Ćerke su vidno utučene i u crnini došle u MTS dvoranu, dok je Mala Cana sedela u prvom redu.

00:34 Porodica pokojnog pevača stigla na komemoraciju Andrije Bajića Izvor: Kurir

Sukob Male Cane i porodice

Podsetimo, samo dan pre nego što je Andrija preminuo, njegova 41 godinu mlađa supruga, pevačica Mala Cana je otkrila da je pretrpela nasilje od strane njegovih ćerki. Problem je imovina, a nije nastavila sa optužbama ni nakon njegove smrti. Ona tvrdi da je sa pokojnim suprugom imala ugovor o izdržavanju.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Važio za doajena narodne muzike

Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke. Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić, Kurir