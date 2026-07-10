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Danas, 10. jula, održava se komemoracijaAndriji Bajiću u MTS dvorani, a o detaljima sahrane još uvek je napeto.

Naime, zbog sahrane je nastala pometnja i još uvek niko ne zna kada će legendarni pevač, koji je preminuo 7. jula u 89. godini, biti ispraćen na večni počinak.

- Ne zna se još kad je sahrana jer je frka oko papirologije, danas neće biti sigurno, možda vikend, ali pre ponedeljak - rekao je izvor blizak porodici.

Pevačica Mala Cana prolazi kroz teške trenutke, nakon što je ostala bez voljenog supruga, pevača Andrije Bajića, koji je umro u 89. godini.

Udovica je odlučila je da otvori dušu i progovori o detaljima njihovog zajedničkog života, ali i o teškim porodičnim odnosima.

1/6 Vidi galeriju Komemoracija Andriji Bajiću Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Cana je priznala da je kroz život navikla na muke, još od detinjstva, te da joj je jedini cilj bio da Andrija bude srećan. Međutim, otkrila je da je pevač pred kraj života imao periode velike uznemirenosti.

- Kao svi bračni parovi, imali smo i ovakav i onakav odnos. Imali smo sve što prati brak, ali on je čovek koji me je voleo. Jedno vreme je bio uznemiren. Nisam znala šta da radim, pa sam zvala njegovu decu da porazgovaraju sa njim da vide zašto je tako - rekla je ona za Kurir i dodala:

- Nije on mene tukao, ali je sve bacao, ništa mu nije bilo po volji. Nervozno je bacao stvari sa stola ili u kupatilu... Pitala sam ga: "Dušo, šta te muči?", ali bio je jednostavno uznemiren - prisetila se pevačica i dodala da je zbog toga pozivala i njegovu decu kako bi razgovarali sa njim.

Foto: Kurir

Cana ističe da je Andrija dok je bio živ molio da ne govori u javnosti o problemima sa kojima su se suočavali.

- Dok je bio živ molio me je da ne pričam kako je živeo i kako smo mi živeli, a posle toga da ne moram da ćutim. Ne zato što ga je bilo sramota, već zbog karijere i svega - rekla je udovica.

Kurir/Telegraf

04:19 Mala cana Izvor: Kurir