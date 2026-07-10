MINUT ĆUTANJA PA EMOTIVNI GOVOR ERE OJDANIĆA: Porodica i kolege se na komemoraciji oprostili od Andrije Bajića: Pevač rečima rasplakao neutešne ćerke (VIDEO)
Članovi porodice, kolege i prijatelji oprostili su se od Andrije Bajića na komemoraciji koja je održana u MTS dvorani.
Pevač je preminuo 7. jula u 89. godini, a datum i mesto sahrane i dalje se ne znaju.
Na komemoraciju je prva stigla njegova udovica Mala Cana, a potom i njegove ćerke sa kojima ona nije u dobrim odnosima.
Na početku se obratio predstavnik SEMUS-a, i zamolio sve prisutne da ustanu i odaju počast Andriji, minutom ćutanja. Nakon njega emotivni govor je održao Era Ojdanić koji je svojim rečima rasplakao Bajićeve ćerke koje su sedele u prvom redu. Od cane su ih razdvajali kumovi.
- Draga familijo i prijatelji, drage kolege, sve što bih imao da kažem suvišno bi bilo. Veliki umetnik, veliko srce, domaćin, veliki otac, najveći deda. Mnoge koncerte, putovanja, lepih trenutaka samo proveli zajedno - počeo je Era, pa nastavio:
- Samo da vam kažem jedan trenutak šta se dogodilo u Australiji, na turneji. Kada smo trebali da idemo kući, svi pasoši i sve je bilo u neseseru kod njega. Krenuli smo za Jugoslaviju, imali smo let oko osam sati uveče. Andrija je ušao u prodavnicu od 300 kvadrata. Hteo je da kupi neke kasete koje nije imao kod kuće, kupio je, i onaj njegov neseser spusti. Ja kao đavo od čoveka, privučem se i ukradem i sakrijem se i gledam reakciju. Kad se okrenuo i video da nema nesesera, podigao je glavu i rekao da se radnja zaključa. Kad sam video da on počinje da briše znoj ja sam izašao. On je hteo da me ubije. To, kad budem umirao, setiću se tog trenutka. U to ime, u svoje lično ime i ime svih vas, neka mu je večna slava - rekao je Era Ojdanić.