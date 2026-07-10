- Samo da vam kažem jedan trenutak šta se dogodilo u Australiji, na turneji. Kada smo trebali da idemo kući, svi pasoši i sve je bilo u neseseru kod njega. Krenuli smo za Jugoslaviju, imali smo let oko osam sati uveče. Andrija je ušao u prodavnicu od 300 kvadrata. Hteo je da kupi neke kasete koje nije imao kod kuće, kupio je, i onaj njegov neseser spusti. Ja kao đavo od čoveka, privučem se i ukradem i sakrijem se i gledam reakciju. Kad se okrenuo i video da nema nesesera, podigao je glavu i rekao da se radnja zaključa. Kad sam video da on počinje da briše znoj ja sam izašao. On je hteo da me ubije. To, kad budem umirao, setiću se tog trenutka. U to ime, u svoje lično ime i ime svih vas, neka mu je večna slava - rekao je Era Ojdanić.