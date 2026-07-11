Veliko iznenađenje je da i ovog leta u najvećoj diskoteci, bar ako je suditi prema objavljenom programu, neće zapevati Dino Merlin i Zdravko Čolić. Sarajevski kantautor već nekoliko sezona ne peva na ovoj lokaciji, dok ju je ranije punio do poslednjeg mesta, a Čola je prošle godine prekinuo tradiciju nastupa u najvećoj diskoteci na Crnogorskom primorju.

Još nije poznato da li će se nešto promeniti, pa ukoliko do toga dođe, to će biti objavljeno.