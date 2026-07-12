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Ivana Kovač, ćerka pevača Miše Kovača, iza sebe ima tešku životnu priču, a kako se navodilo, u jednom peridu života imala je problem i sa narkoticama.

Kandže droge

Ipak, na sreću, brzo se rešila poroka, i sada se bavi muzikom i sa svojim suprugom dobila je ćerku. Kako su mediji prenosili, Ivana je krajem devedesetih upala u kandže droge kada je njen otac Mišo navodno pokušao da oduzme sebi život kada je izgubio sina.

Taj trenutak je bio težak za nju jer je nekoliko godina ranije u ratu izgubila i rođenog brata Edija, koji je poginuo. Ivana je sve teško podnosila, pogotovo otuđenost oca. Nakon pogibije starijeg brata, očeve teške depresije i razvoda roditelja, pa je posegnula za heroinom.

- Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primjećivao njenu zavisnost - rekao je pre nekoliko godina pevač. Ipak, Ivanu je jednom prilikom, polumrtvu pronašla Mišina sadašnja supruga Lidija i spasla joj je život.

Foto: Printscreen

2 godine lečenja

Bila je dve godine u komuni u kojoj se lečila od zavisnoti, o čemu je pričala.

- Izvukla sam se, ali nije bilo nimalo lako. Rekla bih da je zapravo strah od povratka u komunu bio presudan - rekla je svojevremeno Ivana.

Pre izvesnog vremena je upoznala svoju jaču polovinu i dobila je dete. O udaji ne razmišlja jer joj papir nije najvažniji, kako i sama kaže. Živi u Zagrebu.

1/7 Vidi galeriju Ivana Kovač Foto: Printscreen/Instagram

Tragedija

Mate Mišo Kovač početkom devedesetih, u vreme kada u Hrvatskoj tinja rat, počinje jasno u javnosti da ističe svoj patriotizam i nacionalizam.

U tom duhu odgojen je i njegov sin Edi, koji se sredinom 1991. kao šesnaestogodišnjak prijavio u specijalnu jedinicu hrvatske vojske pod imenom "Škorpioni". Otprilike godinu dana kasnije Kovačev naslednik poginuo je pod okolnostima koje nikada do kraja nisu rasvetljene.

Policija je u službenom saopštenju rekla da je Edi počinio samoubistvo, a jedna od verzija koja je kružila Zagrebom bila je da je pevačev sin nastradao igrajući ruski rulet pod uticajem droge.

1/10 Vidi galeriju Mišo Kovač nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube

"Tada je umro Mišo Kovač"

Mišo, međutim, u narednim godinama ne prestaje da iznosi tvrdnje kako je njegov jedinac ubijen, navodeći kako ima pouzdana saznanja u vezi sa tom tragedijom, ali da vlasti skrivaju nekoga. Prestao je da održava koncerte i da snima ploče, povukao se u sebe, postao depresivan i počeo da pije lekove za smirenje.

"Ja sam nakon smrti svog sina Edija rekao da odlazim sa scene. Tada je umro i Mišo Kovač. Uzeo sam svoje krsno ime Mate, jer se tada promenio ceo moj život. Zato se sada ne vraćam na scenu", rekao je on u prvom intervjuu nakon porodične tragedije.

Pucao sebi u grudi i preživeo

Svi ti potresi teško su padali pevaču, već iznemoglom i na rubu živaca.

U četvrtak 14. januara, s prvim sumrakom, u svom stanu u Maksimirskoj ulici broj 69, pedesetosmogodišnji Mišo iz fioke je uzeo neprijavljenu "beretu" kalibra 7,65 mm, prislonio je cev na levu stranu grudi i opalio. Kada je shvatio da srce i dalje kuca, uzeo je mobilni telefon, nazvao svog menadžera i rekao mu šta je uradio. Kadić je potom odmah nazvao Hitnu pomoć. Pevač je prevezen u Kliničko-bolnički centar "Rebro", gde je operisan i život mu je spasen.

SOS telefon za pomoć

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

kurir/24sata.hr