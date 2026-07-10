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Mala Cana smogla je snage da otvori dušu posle komemoracije supruga Andrije Bajića koji je preminuo u 89. godini života. Pevačica kaže da joj roditelji nisu izjavili saučešće i da je ostala sama na ovom svetu.

-Majka mi se javila, htela je da dođe, ali nije mogla, nije bila dobro zdravstveno. Nije imao ko da je doveze, niko me nije zvao od porodice. Ni otac ni sestra. Ne boli me to, to je moj život. Tako živim godinama. Nikad ja ne znam ništa, svako ima nešto da kaže, samo sam ja ćutala. Želim da se držim dostojanstveno. Nisam videla ko je sve sedeo u prvom redu, njegove ćerke mi se nisu javile. Njima otac nije oprostio.

Pevačica je ranije imala moždani udar, a kako kaže, nije se lečila.

1/35 Vidi galeriju Andrija Bajić komemoracija Foto: Stefan Stojanović/Mondo

- Da, istina je, nisam mogla da nastavim svoje lečenje tada, jer sam se tada posvetila Andriji i njegovom zdravlju. On mi je govorio da idem kod lekara, ja sam se trudila. Ja sam sve, do dan danas ostala na nogama. Ja znam za koga sam se udala, koliko je on stariji od mene, ali vera u meni i znam da će se dokazati da je on mogao da živi i da je imao života u sebi. Još uvek se ne zna kada je sahrana, samo znam da će biti u Aleji. Potvrđeno mi je. Javiće mi kada da dođem da ga prebacim.

Nije štedela reči kada su porodični odnosi u pitanju:

- Zbog dece me je molio da ne uzmem prezime Bajić, znam razlog. One su meni to rekle, on je znao da sve može da radi samo ne sme da se ženi, ja sam prihvatila to, značilo mi je samo da mi budemo srećni. Pre nego što je otišao u bolnicu rekao mi je da sam ja prihvatila da nemam decu i da ću ostati bez dece. Rekao mi je da je napravio grešku kada mi je rekao da ne uzmem njegovo prezime. Ja sam to jako brzo sredila - rekla je ona i nastavila:

1/6 Vidi galeriju Komemoracija Andriji Bajiću Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- On je mene voleo, nikad mu u životu rekla ni za jednu ćerku lošu reč. Ja sam samo rekla da posedujem stvari kao dokaze. Obećala sam mu da nikada neću ništa reći. Kad je bio neki problem, ja sam prelazila preko toga. On nikada nije hteo da ide iz vikenice, terala sam ga da bude sa decom, nije hteo - kazala je Mala Cana.