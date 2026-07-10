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Prvi snimak prikazan danas ponovo je bio trenutak kada su se Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić susreli na vratima Odabranih i razmenili osmeje i poglede. Sada su oni videli i šta je Alibaba komentarisao nakon njihovog susreta.

- Ko sinoć nije realno komentarisao ovo - pitao je Milan.

- Bila je polemika da li je gledao obezbeđenje, ali ovo nije da traži obezbeđenje, ja sam video taj momenat, uradio je ovo, tako se ne traži obezbeđenje - rekao je Ivan.

- Biću realan, mislim da je planirao da napravi neki cirkus, čekao je da ga napravi, odavde je krenuo, kad je dobacivao, onda je prešao u Odabrane, videlo se na kraju da viri i da čeka da se susretnu, ni Stanija nije bila iskrena, lepo se smejala ona. On je razmišljao kao u filmu, da razmišlja šta se sve desilo sa tom devojkom. Asmin je napolju govorio da mu je bilo lepo sa njom - rekao je Janjuš.

Učesnici jednoglasni

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Ovde je falilo samo da je pita, je l' ti žao zbog svega - rekao je Ivan.

- Da se nije pomirio sa Majom, pričao bi, a i ona bi pričala sa njim, kad se sve ono izdešavalo sa Majom, kad je video Staniju, osetio je žal - naveo je Janjuš.

- Nisu ostali imuni jedno na drugo, oboje nisu imuni, ne mrze jedno drugo, šta god da su izgovarali, ne mrze se. Da nije Maje bilo tu, ovo bi se nastavilo - rekao je Anđelo.

- Ovakvu sreću nisam video kod Asmina odavno, oči su mu sijale, inat se tera na oči svojoj devojci - rekao je Terza.

Pogledajte dodatni snimak: