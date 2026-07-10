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Ljubav Katarine Lazić i Darka Lazića danas je za primer, ali mnogi ne znaju šta je sve prethodilo odnosu kakav imaju sada. Naime, sve je počelo u tinejdžerskim danima, nakon čega su se privremeno rastali i svako je svoju sreću pronašao u braku sa drugim ljudima. Sudbina ih je, potom, ponovo spojila nakon što su na dotadašnje odnose stavili tačku.

Kako je i sama Katarina priznala, Darko nikada nije prestao da misli na nju. Ona se prisetila prelomnog perioda u njihovom odnosu.

Ovako su oni izgledali u mladosti, a Katarina neretko objavljuje njihove stare fotografrije na društvenim mrežama:

Foto: Printskrin/Instagram

- Kada sam se udala, Darko i ja uopšte nismo bili u kontaktu, nisam ni znala da on zna šta se dešava u mom životu. Tek kasnije kada smo stupili u kontakt, on mi je rekao da je svaki put znao gde sam i šta radim, ja to nisam znala. On je vodio brigu o tome i čekao pravi momenat da mi se javi - iskreno je ispričala Katarina.

"Preteško je biti udata žena"

Razvod sa bivšim mužem dogodio se kada je ostelila da više nije ispunjena, a zatim se našla pred novom odlukom, koja ni malo nije bila laka - da se uda ponovo.

- Odlučila sam da se razvedem kada sam shvatila da više nisam ispunjena. A šta je bio okidač da se vratim Darku? Pa da to nije bio Darko, ja se nikad ne bih udala, zato što je teško - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

Znala je da će na Darka uvek biti slaba, a o braku je govorila kao o odnosu koji zahteva mnogo žrtve.

- Preteško je biti udata žena, previše je to žrtve, a pošto je u pitanju Darko, ljubav iz moje mladosti, ja sam pristala. Znala sam da ću pasti na njega kad god mi se javi. Uvek sam pričala da je on meni nešto posebno, nisam imala nikad objašnjenje za to. On je uvek bio slaba tačka - priznala je Katarina.

"Ništa me ne veže za njega"

Dok se prisećala samog procesa razvoda sa bivšim, ona je istakla da je sve prošlo brzo i sporazumno, otkrivši da nema nikakav kontakt sa nekadašnjim suprugom.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Foto: Boba Nikolić

- Nisam uopšte u kontaktu sa bivšim mužem, prekinuli smo sve tada kada smo potpisali papire za razvod, sporazumno je sve bilo. Olakšavajuća činjenica je bilo to što nemamo decu. Brzo se odigrao taj razvod, ništa me ne veže za njega. Ne žalim ni zbog jednog svog poteza. Bolje da žalim zbog nečeg što sam uradila, nego što nisam uradila - iskrena je bila Katarina, prenosi Blic.

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