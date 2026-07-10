Slušaj vest

U poslednje vreme veliku pažnju javnosti privlače Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić, aktuelni učesnici Elite 9, ali i bivši partneri koji razmenjuju osmehe nakon svih skandala koji su im se dogodili. Zbog toga, ostali takmičari su ubeđeni da između njih dvoje i dalje postoje emocije.

Stanija je, najpre, prokomentarisala video snimak koji se emitovao a onda je nastao apsolutni haos između nje i Maje Marinković.

Foto: Printscreen Pink

- Bila sam ubeđena da me čeka, nije se sklonio da prođem, on je jedan veliki manupulator, ja njega najbolje poznajem, još je ovde krenuo da me traži pogledom. Rekla sam Dači šta će biti, očekivala sam narednih dana da će to raditi. Da će sesti tu i napraviti mi neprijatnu situaciju, bila je klasična sačekuša, samouvereno me je gledao, u oči, i ja sam se nasmejala. On je rekao da je kod mene video sreću i radost, ali to je pričao o sebi, ovoliki osmeh, stavlja glavu u ruku, to je film koji smo mi gledali zajedno. To je bila klasična sačekuša - istakla je Stanija.

- Milane, je l' može dva minuta da ode Asmin da mi napravi nes - rekla je Maja dok je pokušavala da prekine neprijatnu situaciju, međutim, Milan nije dozvolio.

- Nisam rekla da mi je žao što su se pomirili, već da mi je žao što raskid nije trajao par dana, jer bi par dana pokazalo sve, sutlijašica je ovde ponižena - kazala je Stanija.

- Vređa me, ona me ovde bez razloga vređa, još jednu stvar neka kaže i razbiću je. Na****a si ga k**** posle, sve ti kutije lete u jezero - rekla je Maja Asminu.

- Ova sutlijašica mi preti - zapazila je Stanija.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Videćeš, j****** ti mamu za ovo vređanje - odgovorila joj je Maja.

- Maja je u ovome nebitna, ovde smo ti i ja - uputila je Stanija Asminu.

- Sve će ti leteti u jezero, kunem ti se, samo čekam reklame, sve joj leti u jezero, k*****! Dobar dan, Milane, nema šta, ja da nisam imala onakvo izlaganje... Videla sam pojačanje od šestorice momaka, očekivala sam klip da razvali. Ona meni nije adresa, vređa me iz nemoći. Nije gledao on u obezbeđenje, deluje tako na klipu, nije gledao, ali ne zanima me, nisam ja glupa. Možda jesam luda, ali nisam ćorava. Da nije došlo do svega onoga što sam izgovorila u subotu, do ove situacije ne bi došlo nikad. Ona mora da shvati da je druga opcija. Posle ću joj j***** milu majku. Mora da mi kleči na kolenima, jer stalno klečiš na kolenima da mi traži da joj dam pet dana da vrati svog Akija - rekla je Maja.

- Ti klečiš na kolenicma, k****- uzvratila joj je Stanija.

BONUS video: