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10. jula, pre tačno 12 godina, na svet je stigla Lorena koja je ulepšala život svom ocu Darku Laziću i majci Ani Sević. Oni su na svoju ljubav stavili tačku, ali funkcionišu u savršenim odnosima, pa se pevač oglasio povodom rođendana deteta.

Naime, on je na ovaj važan datum poslao javnu poruku koja je mnoge ostavila bez teksta.

- Srećan rođendan ljubavi tatina, da mi budeš uvek vesela i nasmejana. Živa bila - napisao je Darko na Instagramu uz fotografiju na kojoj snažno grli svoju naslednicu. U komentarima su se samo nizale čestitke pratioca, dok se u pozadini čula pesma sa nazivom "Porodica".

Foto: Printscreen Instagram

Na isti dan dogodila se i velika tuga

Odmah po objavljivanju ovog emotivnog kadra, Darko je otkrio da je 10. jul za njega važan datum iz još jednog razloga. Na taj dan bio je rođen njegov otac, Milan.

- Srećan rođendan, matori moj - napisao je pevač uz snimak svog oca koji svira harmoniku.

Podsetimo, Milan Lazić preminuo je 13. decembra 2020. godine u bolnici. Pre nego što je napustio ovaj svet, danima je vodio borbu za život.

"To je kod nas normalno"

Inače, ponosna mama slavljenice ima troje dece. Najstariju ćerku Lorenu dobila je u braku sa kolegom Darkom Lazićem, dok je Senu i Simona dobila sa sadašnjim mužem Danielom Nedeljkovićem.

Ana je, inače, bila među zvanicama na venčanju bivšeg supruga, a još tada je otvoreno govorila o njihovom odnosu.

1/8 Vidi galeriju Ana Sević sa porodicom Foto: Printscreen, Instagram, Printscreen/Instagram

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević za Blic, te nastavila:

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona tada.

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