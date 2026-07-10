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Novinar i reporter crne hronike Mladen Mijatović progovorio je o svom iskustvu koje je stekao kada je boravio u bazi Ujedinjenin nacija u Libanu, otkrio koliko posao utiče na njegov privatni život, ali se osvrnuo i na svoju bivšu, Deu Đurđević.

1/9 Vidi galeriju Mladen Mijatović Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Mladen radi punim tempom, ali na početku razgovora ističe da ga umor još uvek nije stigao.

- Nisam se umorio tako da nemam razloga da se odmorim. A ja se trudim da dam oduška sebi jednom ili dva puta godišnje po pet do sedam dana i iskoristim priliku da otputujem negde i da provedem neko vreme, van naše lepe Srbije, koju najviše volim - kaže on.

Zatim, Mijatović se osvrnuo na svoj boravak u bazi Ujedinjenih nacija ik otkrio da li je strahovao zbog tamošnjeg stanja.

- Jedan neverovatan novinarski izazov i drago mi je da sam bio u bazi Ujedinjenih nacija u Libanu, ali nažalost, bio sam jednim veoma ružnim i teškim i tragičnim povodom, a povod je, nažalost, stravičan slučaj u kojem je poginuo pripadnik Vojske Srbije, stariji zastavnik Milovan Jovanović. On je nastradao tokom obavljanja svoje dužnosti kao pripadnik Vojske Srbije u okviru mirovne misije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Libanu, konkretno južnom Libanu, 3. juna u večernjim satima je granatirana baza, četiri minobacačke rakete kalibra 120 milimetara, dakle oni jaki minobacači velikog kalibra su pali u bazu Ujedinjenih nacija i tom prilikom je jedan od tih projektila detonirao u neposrednoj blizini Jovanovića. Veliki broj gelera je njega pogodio. U tom trenutku bio je teško ranjen. Dežurni lekar iz našeg kontingenta bio je tu negde u blizini. Pritekao mu je u prvu pomoć, pokušao sve što je u njegovoj moći. Transportovan je zatim helikopterom Ujedinjenih nacija u najbližu bolnicu. Nažalost, nekoliko sati kasnije podlegao povredama. Unutrašnje povrede su bile fatalne. Prilikom tog raketiranja baze Ujedinjenih nacija u Libanu još tri pripadnika kontingenta su ranjena, jedan iz Salvadora i dvojica iz Španije. Oni su teško ranjeni, ali prema mojim informacijama su, na svu sreću njihovu i našu naravno, preživeli. Nije bio lep povod, ali je bilo jedno veliko i nezaboravno novinarsko iskustvo, a to govorim kao novinar koji je prošao različita bojišta i ratišta i različite situacije u kojima sam i sam bio životno ugrožen, ali i oko mene je bilo sasvim dovoljno i mrtvih i ranjenih ljudi, tako da mogu da kažem sa pravom i sa integritetom da je jedna novinarska misija izuzetno izazovna i uspešno obavljena, bez obzira koliko je povod bio loš i težak - detaljno je opisao Mladen svoje iskustvo u razgovoru za Blic.

"Ne razmišljam o tome koliko je opasno"

Potom, novinar je otkrio da li se plašio za svoj život, budući da je svakodnevno bio izložen neprijatnim situacijama.

- Pa to mi je posao jednostavno, da idem tamo gde je potrebno i ne razmišljam o tome koliko je to opasno ili ne. Pre nego što smo otišli tamo, dobili smo određene informacije o pravilima ponašanja, govorim iz bezbednosnog aspekta, u kojim slučajevima je obavezno nošenje pancira i šlemova koji su bili obezbeđeni za sve članove misije. To je mera predostrožnosti, ali to su jednostavno neka pravila koja svi poštuju. To je deo mog posla i nema tu vremena i razmišljanja za pitanje o ličnoj bezbednosti - objasnio je.

Na pitanje da li posao stavlja ispred privatnog života, odgovorio je sledeće:

- To je jednostavno tako zato što ja doživljavam sve ove rizike sa kojima se susrećem, sve te neprijatne situacije i bezbednosne probleme kao rizik posla i jednostavno sam se sa time pomirio, tako da nemam nikakav problem uopšte u postavci stvari i uopšte u narativu, zna se šta je posao, šta taj posao donosi, šta odnosi, koji su rizici tog posla i apsolutno imam dovoljno godina iskustva, sve sam to prihvatio i jednostavno to tako funkcioniše - rekao je za pomenuti medij.

Reakcija porodice na odlazak u Liban

Mladen je otkrio kako su njegovi najbliži reagovali na njegov odlazak u Liban.

- Oni uvek saznaju sve kada se završi. Pa nisu baš obavešteni gde sam i šta sam u svakom trenutku dok se ne završi ta misija u kojoj učestvujem i onda kada se vratim živ i zdrav, onda znaju da sam živ i zdrav i sasvim je svejedno gde sam bio - rekao je on i istakao da porodica nije bila obaveštena gde je bio.

1/8 Vidi galeriju Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

"Bila je tajna misija"

- Pa bila je tajna misija. To je posao, deo posla i kada govorimo o privatnom životu, stvar je u poverenju. Važno je da partneri, među sobom komuniciraju i da se razumeju i da se podržavaju. Tako da ako nema podrške uzajamne, ako nema poverenja, onda nema i nikakvog odnosa - rekao je iskreno.

Zatim, objasnio je kako obaveštava partnerku kad mora da obavi neki važan novinarski zadatak.

- Imam određeni posao koji treba da obavim i to je to. Biću dostupan ili neću biti dostupan na telefonu. Javiću se kada budem mogao i ja se javim kada god mogu - objasnio je u istom razgovoru.

Najveći izazov u Libanu

- Moja misija je bila da predstavim javnosti Srbije kako izgleda život i rad pripadnika Vojske Srbije koji su angažovani u jednoj humanitarnoj misiji koji su angažovani u Libanu na uspostavljanju mira, bezbednosti i pomirenju stanovništva različitih nacija i nacionalnosti i vera koji među sobom ratuju godinama i decenijama i koji obavljaju jedan izuzetno odgovoran i težak zadatak. I mislim da sam to uspeo i veoma sam ponosan kao čovek patriota na pripadnike Vojske Srbije, na Vojsku Srbije, na Ministarstvo odbrane i na državu Srbiju, što naši pripadnici učestvuju u misijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije širom sveta, što daju pun doprinos tim misijama i uspostavljanju ili održavanju mira na prostorima gde rade i gde borave. Svi naši pripadnici u misijama imaju veliku podršku i zahvalnost, neću reći samo našeg rukovodstva, već i vođa tih misija.

1/5 Vidi galeriju Mladen Mijatović Foto: Kurir, FK Partizan

U ovome se još nije oprobao

Poznati novinar ističe da ipak postoje neke stvari u kojima se nije oprobao, iako je kroz posao prošao svašta.

- Postoji. Nisam do sada ili za sada, bio na nosaču aviona, na nosaču aviona i to ne na nosaču aviona koji je stacioniran ili baziran, kako se to u stvari kaže stručno, u nekoj luci, već nisam bio na nosaču aviona koji je na otvorenom moru i koji je u nekoj akciji ili u misiji. Imam tu želju i siguran sam da ću i to da ostvarim - rekao je.

"Nemam nerealne ciljene"

Na pitanje da li misli da je rođen pod srećnom zvezdom, rekao je sledeće:

- To ne znam. Zadovoljan sam životom, generalno privatnim životom, poslom. Uvek može bolje i uvek težim boljem i višem, ali nemam nerealne ciljeve ili nerealne postavke ili želje. Trudim se da budem normalan čovek. Ne kažem da se nisam ogrešio u životu i da sam savršen daleko od toga. Imam milion mana kao i svi drugi, ali trudim se da vrline istaknem i da budem ispravan - kaže on, a zatim je odgovorio na pitanje koji je njegov porok.

- Ne znam šta smatrate porokom. Smatram da nemam poroke. Apsolutno da nisam bezgrešan. Apsolutno ne. Ali poroke ne - rekao je Mijatović.

O Dei Đurđević

Na pitanje o bivšoj partnerki, rekao je sledeće:

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

- Svako od nas vodi svoj život i biće mi izuzetno drago i siguran sam da će biti kao što je dobar čovek, novinar, da će biti i dobar roditelj - zaključio je on u razgovoru za pomenuti medij.

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