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Jugoton slavi svoj 79.rođendan, a tim povodom okupili su se poznati kako bi proslavili ovaj muzički jubilej.

Među prvima je došla Milena Pavić koja je bila brutalno iskrena, a dotakla se Karleuše i njenog predstojećeg nastupa.

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Milena Plavšić o Andriji Bajiću Izvor: Kurir

"Moja Banja Luka je divan grad i divan narod. Prihvataju sve zvezde. Svako je dobrodošao. Karleuša će dobro proći", kaže pa dodaje ko najviše u muzičkom svetu zarađuje.

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Foto: Kurir

"Uvek su više zarađivali kompozitori. Svako je od ploča mogao pristojno da živi."

Tu je i Zorana Pavić koja izgleda nikad lepše. Pevačica je znatno stesala kilograme i sada je skoro pa neprepoznatljiva.

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Zorana Pavić došla na slavlje Jugotona Izvor: Kurir

Nada Obrić bila je raspoložena za otvoreni razgovor, te je pomenula da uživa u finalnim danima Elite.

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Foto: Kurir

"Gledam i uživam, moj favorit je Nerio, a nikako Stanija ili Aneli iako se priča da će neka od njih dve da pobedi."

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Nada Obrić ima favorite u Eliti Izvor: Kurir

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Jugoton slavi 79. rođendan Izvor: Kurir