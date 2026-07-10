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Danas su se brojne poznate ličnosti okupile na 79. rođendanu Jugotona, a među njima je bila i pevačica Milena Plavšić koja je progovorila o svim aktuelnostima pred kamerama Kurira. Osim toga, pričala je i o velikom gubitku koji je muzička scena doživela odlaskom čuvenog Andrije Bajića.

"Andriju sam mnogo poštovala"

Najpre, Milena je rekla da nije bila na današnjoj komemoraciji pokojnog kolege, te objasnila razlog tome.

- Žao mi je što nisam stigla na komemoraciju mom dragom kolegi. Poslala sam poruku Cani da ne znam kada ću stići zbog gužve i graničnih prelaza jer dolazim iz Banja Luke - rekla je, te otkrila kako pamti Bajića.

1/35 Vidi galeriju Andrija Bajić komemoracija Foto: Stefan Stojanović/Mondo

- Znate kako, Andriju sam mnogo poštovala. On je bio ljudina od čoveka, divan kolega. Još dok je sa bratom nastupao, ja o njima imam najlepše mišljenje. Što se tiče ove situacije, ja iz poštovanja prema Andriji ne želim da kažem nijednu reč, jer znam da on ne bi voleo da se o tome priča. Ja nemam pravo da ulazim u familijarne odnose, niti znam pravo stanje. Poštujem njegove ćerke, poštujem Canu - iskreno je rekla pevačica.

Na pitanje medijskih ekipa o brojnim spekulacijama da je Mala Cana bila u braku sa Andrijom iz koristi, Milena je dala svoj sud.

- Ne znam. Verovatno je to bila ljubav čim je bio sa njom tolike godine, ali ne bih više ništa govorila jer poštujem njegovu porodicu - rekla je Milena.

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U poslednje vreme, neki deo javnosti osuđuje Malu Canu zbog pretpostavke da je sa Bajićem bila iz koristi. Na konstataciju našeg novinara da je veliki teret pao na Andrijinu udovicu, Milena se složila, ali objasnila da nije sasvim ispratila šta se izdešavalo.

- Nisam čitala. Bila sam u Banja Luci, obilazila brata i rodbinu, nisam upućena u to, pa ne bih sudila o tome. Ne volim da se mešam - rekla je pevačica.

Ceo intervju pogledajte u prilogu ispod:

06:30 Milena Plavšić o Andriji Bajiću Izvor: Kurir

Podsetimo, Cana tvrdi da je kuću u Beogradu namenio svojim ćerkama, dok je za drugu nekretninu, odnosno vikendicu, navodno postojao ugovor o doživotnom izdržavanju koji su njih dvoje zaključili još za njegovog života.

U više medijskih nastupa istakla je da taj ugovor nije nastao preko noći, već da je bio rezultat zajedničke odluke kojom su želeli da obezbede jedno drugo. Kako je navela, Andrija je smatrao da je to najbolji način da se zaštiti osoba koja će o njemu brinuti do kraja života, ali i da se izbegnu eventualni problemi oko raspodele imovine.

Cana je ispričala da se upravo zbog tog ugovora našla na meti osporavanja, navodeći da su joj Andrijine ćerke govorile kako će pokušati da "obore ugovor o izdržavanju". Ove tvrdnje iznela je isključivo ona u svojim medijskim istupima, dok javnosti nisu predstavljene sudske odluke koje bi pokazale da je o tome vođen ili okončan sudski postupak.

Šta je zapravo ugovor o izdržavanju?

Njene izjave otvorile su pitanje koje mnoge zanima - šta zapravo znači ugovor o doživotnom izdržavanju i kakvu pravnu snagu ima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja poseban pravni posao kojim se jedna osoba obavezuje da drugu izdržava i brine o njoj do kraja života. To podrazumeva obezbeđivanje hrane, smeštaja, nege, pomoći u svakodnevnim aktivnostima, organizovanje lečenja i svega drugog što je potrebno primaocu izdržavanja.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

Zauzvrat, nakon smrti primaoca izdržavanja, davalac stiče pravo na imovinu koja je precizno navedena u ugovoru. Važno je naglasiti da ta imovina, ukoliko je ugovor zaključen u skladu sa zakonom i važeći je, ne ulazi u ostavinsku masu koja se deli među naslednicima.

Upravo zbog toga se ugovor o doživotnom izdržavanju često razlikuje od testamenta. Testament se može menjati ili opozvati tokom života, dok ugovor predstavlja dvostrano obavezujući pravni posao u kojem obe strane imaju određena prava i obaveze.

Jezive tvrdnje o njegovim ćerkama

Pevačica je skrhana bolom otvorila dušu za Kurir i progovorila o detaljima odnosa sa ćerkama preminulog pevača.

- Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan - rekla je Cana pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

- Ja posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala - tvrdila je ona, a ove informacije dodatno su zaintrigirale javnost zbog neizvestnosti od svega što sledi u slučaju Male Cane i imovinskog pitanja nakon smrti supruga.

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