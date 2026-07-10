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Na današnjem događaju koji je organizovao Jugoton povodom 79. rođendana, osim brojnih pevača, pojavila se i Nada Obrić koja je stala pred pripadnike sedme sile, među kojima je bila i ekipa Kurira. U svom medijskom obraćanju, Nada se prisetila pokojnog kolege Andrije Bajića.

- Nažalost, to je tuga i tragedija, ali šta da radimo, poslednji put sam ga videla pre godinu dana. Sve nas to čeka, nekog ranije, nekog kasnije. Ja se radujem svakom Božijem danu, da izađem, da se čujem. Ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć. Tužno mi je sve to - priznala je ona.

Pogledajte u prilogu ispod šta je sve Nada rekla u intervjuu:

06:33 Nada Obrić ima favorite u Eliti Izvor: Kurir

Tragičnu vest je primila i Milena Plavšić koja je pred kamerama Kurira govorila o pokojnom pevaču.

Najpre, Milena je rekla da nije bila na današnjoj komemoraciji pokojnog kolege, te objasnila razlog tome.

- Žao mi je što nisam stigla na komemoraciju mom dragom kolegi. Poslala sam poruku Cani da ne znam kada ću stići zbog gužve i graničnih prelaza jer dolazim iz Banja Luke - rekla je, te otkrila kako pamti Bajića.

- Znate kako, Andriju sam mnogo poštovala. On je bio ljudina od čoveka, divan kolega. Još dok je sa bratom nastupao, ja o njima imam najlepše mišljenje. Što se tiče ove situacije, ja iz poštovanja prema Andriji ne želim da kažem nijednu reč, jer znam da on ne bi voleo da se o tome priča. Ja nemam pravo da ulazim u familijarne odnose, niti znam pravo stanje. Poštujem njegove ćerke, poštujem Canu - iskreno je rekla pevačica.

Mala Cana tvrdi da je pretrpela nasilje

Podsetimo, samo dan pre nego što je Andrija preminuo, njegova 41 godinu mlađa supruga, pevačica Mala Cana je otkrila da je pretrpela nasilje od strane njegovih ćerki. Problem je imovina, a nije nastavila sa optužbama ni nakon njegove smrti. Ona tvrdi da je sa pokojnim suprugom imala ugovor o izdržavanju.

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Sećanje na Andriju Bajića

Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke.[1] Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

Pogledajte fotografije sa komemoracije:

1/6 Vidi galeriju Komemoracija Andriji Bajiću Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

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