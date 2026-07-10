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Bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena i pevačica, Milica Ristić očekuje prinovu sa svojim novim partnerom, a sada je otkrila i pol bebe.

Naime, Milica je obradovala sve svoje poštovaoce na društvenim mrežama kada je podelila fotografiju svog trudničkog stomaka uz jasnu poruku.

- My baby boy no2 - pisalo je u njenoj objavi, što bi značilo u prevodu "Moj dečak broj dva". Uz ovu vest, ona je podelila i svoje impresije sledećim rečima:

Foto: Printscreen Instagram

- Čudo prirode - napisala je Milica na fotografiji, dok su joj brojni korisnici društvene mreže Instagram uputili čestitke.

Sin zna da stiže beba

Milica je nedavno objasnila da je spremna na sve novo što dolazi sa novim detetom, a njen sin ne kaska za njom, već širokog srca čeka društvo. Objasnila je i kakva je kao mama.

Foto: Printscreen

- Spremna sam za sve što dolazi. Sin je spreman za društvo. Ja sam tip mame koji pušta dete da bude svoje, da doživljava i proživljava svoje emocije. Kroz celu trudnoću ja ga ne forsiram ni na šta. On je nekako postao svestan svega, upućujem ga da je on stariji brat i da je on sav onako važan, da će on da bude uključen u sve.Ne treba da forsirate decu da to sad kao moraju da prihvate. Ne, nego polako, oni će to na svoj način - rekla je Milica za Blic, a potom otkrila kako je saopštila sinu da će on dobiti brata ili sestru.

Pričala da želi drugi brak

Milica je ranije za pomenuti medij govorila o odnosu sa Rađenom, kao i o želji da se ponovo uda.

- Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji, dete je pečat svačije ljubavi, ono ne treba da ispašta zbog nekih stvari koje su nastale u partnerskom odnosu, dobro funkcionišemo kao roditelji. Mi nikad nismo imali ratne sekire, on je moja podrška u svemu. Imamo zajedničko starateljstvo, ako on ne može od svojih poslovnih obaveza, tu je “baka servis” koji je uvek prisutan, ali gledamo nas dvoje da se uskladimo - rekla je tada.

Ovako su oni izgledali na venčanju:

1/8 Vidi galeriju Nikola Rađen i Milica Ristić na venčanju Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Čuje se sa Anom Kokić

Kokićku, takođe Rađenovu bivšu, su u jednoj emisiji pitali da li je tačno da se čuje sa Milicom, a ona je potvrdila i objasnila u kakvom su odnosu.

- Da, to je tačno - rekla je Ana, pa pojasnila.

Ovako su Ana i Rađen izgledali nekada:

1/8 Vidi galeriju Ana Kokić i Nikola Rađen Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

- Nas deca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana Kokić tada.

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