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Nakon što je u javnosti odjeknula vest da su bivši učesnici rijalitija i dugogodišnji partneri Sanja Grujić i Marko Stefanović stavili tačku na svoju ljubavnu romansu, starleta je povukla potez koji je izazvao lavinu komentara. Ona je otišla na remont, pa je osvanula prva fotka promene.

Fitnes trener i bivši učesnik "Elite 9", Marko Stefanović, nedavno je javno potvrdio da je njegovoj trogodišnjoj vezi, započetoj pred kamerama rijalitija "Zadruga", definitivno došao kraj.

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Foto: Printscreen

Iako su, uprkos protivljenju i nedostatku podrške Markove porodice, započeli zajednički život u Sremskoj Mitrovici, gde je Sanja čak otvorila sopstveni salon lepote, njihovoj ljubavi je ipak odzvonilo.

Dok se Marko nakon kraha veze potpuno povukao iz medija i posvetio isključivo sebi, Sanja je pokazala da ne sedi skrštenih ruku.

Kako je otkrila na svojim društvenim mrežama, bivša zadrugarka se podvrgla potpunom "remontu".

Međutim, na iznenađenje mnogih, ovoga puta nije posetila plastičnog hirurga, već zubara, te je ponosno pokazala svoje nove, blistavo bele zube.

Marko pazario skupocen auto

Marko, inače, redovno na svom Instagramu deli kadrove iz privatnog života, a poslednjim potezom je iznenadio svoje pratioce.

Marko Stefanović Foto: Prinscreen/Instagram

Naime, Marko Stefanović se pohvalio izvajanim telom dok je vežbao u teretani, ali i time da je pazario novu besnu mašinu.

Reč je o skupocenom automobilu, što je potpuno usijalo društvene mreže.

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STARS SPECIJAL EP40 WEB Izvor: Kurir TV