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Uprkos tome što je zakoračio u šestu deceniju, glumac i voditelj Milan Kalinić (53) i dalje važi za jednog od najzgodnijih javnih ličnosti, zbog čega je inspiracija mnogim muškarcima.

Za svoju odličnu formu zaslužan je dugogodišnji predani rad, jer, kako je više puta isticao, trening za njega odavno nije obaveza, već način života. Svojevremeno je govorio i o fotografijama na kojima pozira bez majice, a koje redovno privlače veliku pažnju i izazivaju brojne reakcije javnosti.

Voditelj neretko deli fotografije ili snimke treninga na društvenim mrežama, a tada u prvom planu budu njegovi jasno definisani trbušni mišići.

1/4 Vidi galeriju Milan Kalinić na treningu Foto: Printscreen Instagram

- Nećeš verovati, ali kad god objavim fotografiju na kojoj sam go, recimo sa treninga, od 100 odsto poruka koje dobijem, 80 odsto su muškarci. Neverovatno je šta se dešava i u kakvom svetu - rekao je Milan jednom prilikom za Blic.

Ishrana od velikog značaja

Kalinić i sam ističe da mu je veliki fokus na ishrani, te putem društvene mreže Instagram objasnio kako se hrani.

- Ishrana je mnogo bitna u svemu ovome što radim. Često ne stignem sam da spremim i zato imam par mesta koja prave tačno ono što mi treba. U restoranima često uzimam visoko proteinsko jelo od organskog crnog sočiva u bezglutenskoj tortilji od badema, marinirani crveni kupus i preliv od indijskog oraha i organske kurkume - napisao je svojevremeno.

"Razvod je deo života"

Podsetimo, Kalinić je nedavno govorio o odnosima sa bivšom ženom nakon razvoda.

1/14 Vidi galeriju Milan Kalinić Foto: ATA images, Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Paparaco lov, Pritnscreen

- Vidi, razvod je postao toliko normalna stvar u savremenom društvu. Pogotovo bih rekao u našem srpskom. Ali ti, kad pogledaš, razvodi se dešavaju vrlo, vrlo često, pogotovo kod ovih novih generacija. Na kraju krajeva, razvod je deo života. Mislim, ne dajem ni ja tome neki značaj, ne daju ni drugi. Nisam to primetio na taj način. U razvodima je strašno kada se dešavaju na taj način da se sve razvali, pa i da deca pate. To je strašno. Ali to je strašno i u brakovima. Ti imaš brakove gde je sve naopako, katastrofa, i gde deca žive u nenormalnim uslovima. O tome može da se priča. A o normalnim stvarima, nešto što je sastavni deo života, a što je u okvirima normalnog ljudskog, civilizacijskog, to su normalne stvari - rekao je on za gorepomenuti medij, pa objasnio kako funkcioniše sa bivšom:

- Naravno da smo u dobrim odnosima. Da, pa mi smo normalni ljudi. Mi smo i dalje, moglo bi se reći, mnogo, mnogo veća porodica nego veliki broj brakova.

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