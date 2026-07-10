- Znaš zašto sam ti oprostio u deset ujutru, video sam ti u očima tugu, žal, pokajanje, zato sam rekao neka je, pusti je. Kad sam seo s tobom na zidić... Znao sam da si istrošena, kunem ti se, volim te, i sve sam iskren prema tebi bio. Kad sam te vređao, video sam u tvojim očima tugu, za sve se kajem. Neka čuje narod. Ti ne moraš meni da se izviniš, ja se izvinjavam prvo tebi, pa tvojoj celoj porodici, za svaku svoju reč. Mene boli k*rac da li me voliš ili ne voliš, da li si iskrena, a bitno mi je da sam ja prema tebi bio iskren. Znaš zbog čega sam gazio svoju muškost i svoju porodicu, jer vidim u tvojim očima slabost, bol, žal. Shvatio sam da si satrana od bivših. P*šao sam po sebi, po svojoj muškosti, ali znam da ne bi izdržala da budem sa drugim ženama, ponižavala bi se možda gore nego sad. Razbijala bi glave sebi i ženama. Ovde sam mogao da ispadnem Bog. Bilo mi je bitnije tvoje zdravlje nego moj ponos - rekao je Asmin.