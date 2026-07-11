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Lepa Brena sa porodicom je otputovala na odmor. Pevačica kao i njen sin redovno obaveštavaju svoje pratioce na društvenim mrežama kako provode daleko od Srbije.

Folk diva je na svom Instagram profilu podelila fotografiju na kojoj uživa dok plovi po prelepom plavom moru.

Njen prepoznatljivi, široki osmeh i jarko crveni nokti svedoče o tome koliko joj prija morska idila, dok drži ruku na grudima.

Iako bi mnogi očekivali da se u ovakvom raju opušta uz neki osvežavajući letnji koktel ili piće, pevačica u krilu zapravo drži samo svoj mobilni telefon, potpuno prepuštena čarima vožnje u manjem čamcu.

Pogled koji se pruža iza pevačice ostavlja bez daha! U pozadini se vidi kristalno čisto more sa usidrenim jedrenjacima i luksuznim plovilima, kao i slikovit primorski gradić ušuškan u brdima pod vedrim, sunčanim nebom.

Uživa u letu sa sinom Viktorom

Podsetimo, Brena na ovoj morskoj destinaciji boravi u pravoj porodičnoj idili, a nedavno je njen sin Viktor Živojinović raznežio javnost zajedničkom fotografijom na kojoj drži majku zagrljenu.

1/7 Vidi galeriju Viktor Živojinović nakon što je smršao 70 kilograma Foto: Print Screen, Printscreen

Na prethodnim fotografijama pevačica je nosila šareni komplet u roze tonovima, a najnovija objava dokazuje da Brena blista u apsolutno svakom letnjem izdanju, dok maksimalno uživa u opuštenoj atmosferi.