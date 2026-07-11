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Jelena Vasić supruga pevača Slobe Vasića, oglasila se na društvenoj mreži Instagram, gde je sa svojim pratiocima podelila vest da se vratila trčanju i to nakon 15 godina.

Lela je objavila fotografiju na kojoj je u sportskom kompletu, a u opisu je napisala: Nakon 15 godina, 4km za početak - dosta.

Ona je potom ubrzo objavila i selfi bez trunke šminke na kojem se vidi da je potpuno crvena i oznojena usled napora, ali i ponosna na svoj uspeh.

Foto: Printscrean

Jelena je bila misica i četvrta u svetu

Podsetimo, ono što malo ko zna jeste da je Slobina sadašnja supruga Jelena bila misica, a on je jednom prilikom ovako govorio o njoj:

- Ona je bila mis BiH 2017. godine i bila je četvrta u svetu. Upoznali smo se i desio se i brak, dobili smo dete i to mi je svetinja. Porodica je ono što može da te promeni. Siguran sam da je porodica najveći spas, ako si imao život kao ja. Pre porodice nisam mislio o sebi, a kamoli o nekom drugom, a kada dobiješ porodicu onda vidiš šta je život, brineš se o detetu, ženi - pričao je pevač.

Foto: Printscrean

"Kajem se što sam postao poznat"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić proslavio se takmičenjem u "Zvezdama Granda", a kako kaže, zbog nekih situacija je zažalio što je postao poznat.

- Počeo sam da radim sa 14 godina, tata me je jedva pustio. Ta prva kafana u kojoj sam pevao je bila 500 metara od naše kuće. Sećam se koliko je majka plakala kada sam odlazio iz Subotice, otac isto. Traumatično je bilo, stresno, ali otac mi je rekao da me pušta da bih sebi napravio bolji život.

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Foto: Kurir

Kako kaže, želeo je da postane poznat, ali je zažalio.

- Tada jesam, ali bilo je kasnije situacija i kada sam se pokajao što sam postao poznat. Znaš svoje sposobnosti i vrednosti, znaš koliko možeš da ideš, znaš svoje vokalne sposobnosti... rekao je Sloba, pa dodao:

- Tokom popularnosti nisam razmišljao ni o čemu, zato što me to nosilo, to je bila baš ogromna popularnost i nisam imao vremena da razmišljam. Neke stvari sam radio i bez razmišljanja. Živelo se opušteno, bio sam svestan te popularnosti, gde god se okrenem samo čujem 'Sloba Vasić', i danas me ljudi na ulici sreću i znaju moje pesme - pričao je pevač.