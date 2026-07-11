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Sofija Janjićijević je svojom pričom sa Danetom napravila pravu pometnju kako u Beloj kući, tako i van nje, a upravo je njen bivši verenik od 70 godina trebalo da gostuje večeras u emisiji, ali je otkazao.

Zoran Ramović i Gera gostovali su u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji, te su komentarisali najaktuelnija dešavanja - da je Dane otkazao gostovanje uživo u ovoj emisji. Njih dvojica su ubeđeni da Dane ne sme da izađe pred kamere jer ne govori istinu.

- Što je on ojađen, dobio je mladu devojku za 200, 400 evra. Čuj dao Dane 300 evra i on oštećen, on je nju iskoristio. Šta će meni sad devojka od 19 godina, šta će ti da te šiša. Pa neće lovu u grob da odnese, bolje da da Sofiji da kupi neku garderobu - rekao je Gera.

- Ona nema gde da dođe posle ovoga, mora kod njega, ovako, ona je slobodna, on je slobodna, opet će biti isto, biće lepo krke-mrke. Nema razloga da je blati - rekao je Ramović.

- On se plaši istine, plaši se mraka, kad ljudi govore istinu, nema čega da se plaše - rekao je Gera.

- Da sam na njegovom mestu i ja bih otkazao, zbog Sofije - rekao je Ramović.

- Dane je veću kombinaciju imao sa Sofijinom mamom, nego sa Sofijom, a ona mu je bila samo za oči. Mislim da je pokvarenjak, perverznjak - rekao je Gera.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janjićijević Foto: Printscreen YouTube