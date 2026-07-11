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Vlasnik Hajp televizije i produkcije Saša Mirković nedavno se obratio javnosti i ispričao da je napadnut nakon finala "Hajp zvezda" pošto je napustio studio u Ugrinovcima.

On je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o detaljima sačekuše i zahvalio se svom vozaču i članu obezbeđenja zahvaljujući kojima je prošao bez posledica.

Ubrzo je obavestio pratioce na Instagramu da je dobio policijsku pratnju.

- Ipak je država dodelila pratnju iz bezbednosnih razloga, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji – napisao je Mirković, ističući da će policijska zaštita biti prisutna neprekidno.

Saša Mirković je i ranije u javnim nastupima upozoravao da mu je bezbednost ugrožena.

- Glava mi je u torbi. Žele moju smrt - izhavio je pre nekoliko godina u emisiji "Sceniranje".

U međuvremenu zapaljen je automobi njegove produkcije, fizički je napadnut prošle godine u maju u Zagrebu, a sada je bio meta i u Ugrinovcima.

Kako navodi Hajptv.rs, Mirković je postao meta onog trenutka kada je pokazao da ima viziju koju niko drugi ne može da prati. Dovesti Evroviziju u Srbiju sa Marijom Šerifović 2007. godine ili postaviti standarde turnejama Ace Lukasa, to su rezultati koji se ne postižu sedenjem u kancelarijama, već rudarskim radom u šou-biznisu. I tu je, kako navode, koren ljubomore konkurencije.

Foto: Ilija Ilić

Najveći pritisak pretrpela su njegova deca. Ipak, porodični prkos možda najbolje oslikava činjenica da je njegova ćerka usled svega što se dešavalo diplomirala sa sjajnim prosekom.

- Najteže mi je bilo zbog moje dece. Oni su prolazili kroz pakao. Moja porodica je dovedena na rub egzistencije, a ćerka mi je, uprkos svemu, završila fakultet sa prosekom 9,7. To je moja najveća pobeda nad njima - s ponosom je ispričao Mirković.

Saša Mirković, magistar prava i muzički obrazovan menadžer, koji je vodio karijere najvećih, od Zdravka Čolića, Miroslava Ilića i Tošeta Proeskog, pa sve do Magazina i Goce Tržan već duže vreme ističe da postoji estradna mafija protiv koje se on bori.

Govorio je i da mu je jednom prilikom u kancelariju došao lažni policijski general koji je pokušao da ga reketira zbog jedne pevačice.

Odgovor je bio kratak i jasan: „Napustite moje prostorije“.

Foto: Damir Dervišagić

- Ako si kriminalac, ne možeš biti policajac, a ako si policajac, ne možeš biti menadžer na estradi! Lažne generale ne priznajem. Mene se plaše samo neradnici i kriminalci.

Saša Mirković, kako je više puta istakao, ne planira da se povuče, već nastavlja svoju borbu.

Kurir/Hypetv.rs



