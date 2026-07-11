"NAJTEŽE MI JE BILO ZBOG DECE, PROLAZILI SU KROZ PAKAO" Saša Mirković dugo ističe da postoji estradna mafija, svoju borbu nastavlja
Vlasnik Hajp televizije i produkcije Saša Mirković nedavno se obratio javnosti i ispričao da je napadnut nakon finala "Hajp zvezda" pošto je napustio studio u Ugrinovcima.
On je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o detaljima sačekuše i zahvalio se svom vozaču i članu obezbeđenja zahvaljujući kojima je prošao bez posledica.
Ubrzo je obavestio pratioce na Instagramu da je dobio policijsku pratnju.
- Ipak je država dodelila pratnju iz bezbednosnih razloga, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji – napisao je Mirković, ističući da će policijska zaštita biti prisutna neprekidno.
Saša Mirković je i ranije u javnim nastupima upozoravao da mu je bezbednost ugrožena.
- Glava mi je u torbi. Žele moju smrt - izhavio je pre nekoliko godina u emisiji "Sceniranje".
U međuvremenu zapaljen je automobi njegove produkcije, fizički je napadnut prošle godine u maju u Zagrebu, a sada je bio meta i u Ugrinovcima.
Kako navodi Hajptv.rs, Mirković je postao meta onog trenutka kada je pokazao da ima viziju koju niko drugi ne može da prati. Dovesti Evroviziju u Srbiju sa Marijom Šerifović 2007. godine ili postaviti standarde turnejama Ace Lukasa, to su rezultati koji se ne postižu sedenjem u kancelarijama, već rudarskim radom u šou-biznisu. I tu je, kako navode, koren ljubomore konkurencije.
Najveći pritisak pretrpela su njegova deca. Ipak, porodični prkos možda najbolje oslikava činjenica da je njegova ćerka usled svega što se dešavalo diplomirala sa sjajnim prosekom.
- Najteže mi je bilo zbog moje dece. Oni su prolazili kroz pakao. Moja porodica je dovedena na rub egzistencije, a ćerka mi je, uprkos svemu, završila fakultet sa prosekom 9,7. To je moja najveća pobeda nad njima - s ponosom je ispričao Mirković.
Saša Mirković, magistar prava i muzički obrazovan menadžer, koji je vodio karijere najvećih, od Zdravka Čolića, Miroslava Ilića i Tošeta Proeskog, pa sve do Magazina i Goce Tržan već duže vreme ističe da postoji estradna mafija protiv koje se on bori.
Govorio je i da mu je jednom prilikom u kancelariju došao lažni policijski general koji je pokušao da ga reketira zbog jedne pevačice.
Odgovor je bio kratak i jasan: „Napustite moje prostorije“.
- Ako si kriminalac, ne možeš biti policajac, a ako si policajac, ne možeš biti menadžer na estradi! Lažne generale ne priznajem. Mene se plaše samo neradnici i kriminalci.
Saša Mirković, kako je više puta istakao, ne planira da se povuče, već nastavlja svoju borbu.
Kurir/Hypetv.rs