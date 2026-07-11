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Njegova smrt, međutim, otvorila je kutiju u kom su se nalazili svi porodični problemi. Kako je njegova supruga Mala Cana istakla u nekoliko svojih intervjua, oni su imali ozbiljne probleme sa Andrijinim ćerkama, a kako Cana tvrdi dobijali su i batine. I dok se cela priča dešava oko Male Cane, pokojnog pevača i njegovih ćerki, mnogi su se pitali šta se dešava sa porodicom udovice. Tek nakon nekoliko dana majka Male Cane se oglasila na društvenim mrežama i to ispod jedne objave gde je objavljeno da je preminuo Andrija Bajić.

- Žalosno je! Svi smo mi, naša generacija je rasla uz Braću Bajić i pamtićemo ga svi. Bili su legende narodne muzike i pesme tj stvaraoci , kakav je bio njegov privatni život tj sa mojom ćerkom Malom Canom to je njegov problem. Ali džaba! Upropastiše ga ćerke i obrukaše na samom kraju njegovog života. Biju mi ćerku koja ga je pazila i negovala ko malo dete, lečila, vodala po lekarima, a njih ni od korova, setile se oca kad mu je bio kraj. Dobile su sve sem vikendice, pa ja mislim da je Cana i to zaslužila i više od toga, ali ni to nije bitno. Obrukaše svog oca ko da je poslednja zakrpa, mogu da se sprdaju svi, ali Andrija Bajić je ostao legenda narodne muzike, a moja Cana ima pravo da ožali svog supruga kako valja, ljudski. On je bio naš zet, mi smo ga svi prihvatili, čest gost je bio u našoj kući sa mojom ćerkom. Mojoj Cani, kao njegovim poštovaocima, rodbini, kolegama moje iskreno saučesće. Počivaj u miru, Andrija i neka te čuvaju Andjeli i pozdravi mi mog Đordđa, dočekaće te tamo u nebesko carstvo jer i on je bio u svoje vreme kafanski boem. Laka vam bila zemlja i počivajte u miru - stoji u jednoj od objava na društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Haos na komemoraciji

Podsetimo, Mala Cana kada je ugledala porodičnu fotografiju na komemoraciji Andriji Bajiću napala je čoveka iz organizacije SEMUS-a.

Poznato je da je je pevačica, kako je nekoliko puta istakla, u lošim odnosima sa ćerkama i porodicom pokojnog pevača, a samo jedan od razloga sukoba jeste imovima.

Kako se može videti u video snimku, udovica je ušla u sukob sa čovekom koji joij je pokazao gde će sedeti tokom komemoracije.

- Čekaj me ja ću da dođem. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: 'Moja lepa ženica'. Oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija, ne mogu da idem Devojački bunar u tu kuću, ne mogu da uđem dušo. Kod kume sam moje Jasmine i kod kuma koji te je brijao u bolnici, oni me čuvaju i paze - naricala je Mala Cana.

1/35 Vidi galeriju Andrija Bajić komemoracija Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Udovica pevača je potom otkrila i da će Andrija Bajić počivati u Aleji zaslužnih građana.

- Mogli smo još, nije ti bilo vreme, godine su broj, ali sve što sam se borila, kao i do sada, za sve, da ti se uradi komemoracija, da budeš sahranjen u Aleji, da mogu slobodno da mogu slobodno da dođem da plačem. Da niko ne može da mi zabrani da te oplakujem svaki dan, živote moj, srećo moj - uz suze je govorila Mala Cana koja je potom doživela šok što nigde nema zajedničkih fotografija nje i Andrije Bajića.

- Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili - besno je rekla.

Jezive tvrdnje o njegovim ćerkama

"Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan", kaže pa dodaje:

"Ja posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala", tvrdi Cana koja kaže da je Andrija samo njoj dozvoljavao da ga presvlači.