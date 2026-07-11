"MORALO JE TO DA SE DESI" Neca TikTok se oglasio iz bolnice, objava izazvala paniku među pratiocima (FOTO)
Nenad Lazić, bivši učesnik "Zadruge", poznatiji kao Neca TikTok, zabrinuo je javnost zbog narušenog zdravstvenog stanja. Iako je na društvenim mrežama delovao vedro i raspoloženo, iznenada je šokirao svoje pratioce objavom iz bolnice.
Na snimku koji je podelio vidi se kako leži u bolničkom krevetu ozbiljnog izraza lica, a uz video je ostavio kratku, ali zagonetnu poruku koja je izazvala brojne reakcije i zabrinula njegove fanove.
"Moralo je i to da se desi", napisao je Nenad Lazić.
Ova vest dolazi u trenutku kada se u medijima spekulisalo da će Lazić biti jedan od učesnika predstojeće, desete sezone rijalitija "Elita".
Borba sa viškom kilograma i operacija u Turskoj
Nakon što se nedavno podvrgao operaciji želuca, bivši zadrugar Nenad Lazić Neca drastično je promenio svoj izgled. On je operisao je želudac u Turskoj 2024. godine, te je sa 152 kilograma spao na 78.
- Ko ne reskira, taj ne profitira. Nije mi se sviđao moj fizički izgled. Jako sam lenj kad je u pitanju odlazak u teretanu. Naviknut sam na masnu hranu, jer volim jako da jedem, a u poslednjih par meseci sam se ugojio 30 kilograma. Kad sam video da moje zdravlje ispašta i ne mogu ni stvari da obučem u svojoj veličini, tad sam odlučio da odem u Tursku na operaciju. Čuo sam da je jedna klinika dobra za to. Bilo je tu dosta opcija, vagao sam dosta, a onda sam doneo odluku.Sad ne jedem mnogo. Kada sam se odlučio, onda su krenuli ljudi sa pričama koliko je operacija rizična. Kupio sam karte dve, onda je dalje sve krenulo - rekao je Neca svojevremeno.