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Nenad Lazić, bivši učesnik "Zadruge", poznatiji kao Neca TikTok, zabrinuo je javnost zbog narušenog zdravstvenog stanja. Iako je na društvenim mrežama delovao vedro i raspoloženo, iznenada je šokirao svoje pratioce objavom iz bolnice.

Na snimku koji je podelio vidi se kako leži u bolničkom krevetu ozbiljnog izraza lica, a uz video je ostavio kratku, ali zagonetnu poruku koja je izazvala brojne reakcije i zabrinula njegove fanove.

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Foto: Preent Screen

"Moralo je i to da se desi", napisao je Nenad Lazić.

Ova vest dolazi u trenutku kada se u medijima spekulisalo da će Lazić biti jedan od učesnika predstojeće, desete sezone rijalitija "Elita".

Borba sa viškom kilograma i operacija u Turskoj

Neca Tiktoker Foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Zadruga

Nakon što se nedavno podvrgao operaciji želuca, bivši zadrugar Nenad Lazić Neca drastično je promenio svoj izgled. On je operisao je želudac u Turskoj 2024. godine, te je sa 152 kilograma spao na 78.

- Ko ne reskira, taj ne profitira. Nije mi se sviđao moj fizički izgled. Jako sam lenj kad je u pitanju odlazak u teretanu. Naviknut sam na masnu hranu, jer volim jako da jedem, a u poslednjih par meseci sam se ugojio 30 kilograma. Kad sam video da moje zdravlje ispašta i ne mogu ni stvari da obučem u svojoj veličini, tad sam odlučio da odem u Tursku na operaciju. Čuo sam da je jedna klinika dobra za to. Bilo je tu dosta opcija, vagao sam dosta, a onda sam doneo odluku.Sad ne jedem mnogo. Kada sam se odlučio, onda su krenuli ljudi sa pričama koliko je operacija rizična. Kupio sam karte dve, onda je dalje sve krenulo - rekao je Neca svojevremeno.

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STARS SPECIJAL EP40 WEB Izvor: Kurir TV