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Nekadašnja članica grupe "Models" i bivša narodna poslanica Nevena Stamenković iznenadila je javnost fotografijama koje je objavila na Instagramu, a na kojima vreme provodi sa bivšim suprugom Srđanom Adžemovićem, poznatijim kao Žestoki Adžem, i njihovim sinom Rastkom.

Foto: Preent Screen

Porodične fotografije na kojima Nevena pozira sa Rastkom, koji je prošle godine postao punoletan, ali i sa bivšim suprugom, izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama. Mnogi su primetili da je Rastko izrastao u pravog zavodnika, dok je činjenica da su Nevena i Adžem zajedno u istom kadru ponovo podgrejala spekulacije o njihovom odnosu.

Iako su iza njih godine teškog razvoda, sudskih sporova oko alimentacije i javnih prozivki, jasno je da su Nevena i Srđan odlučili da zarad stabilnosti svog sina izgrade korektan, pa možda čak i blizak odnos.

Mi smo sada došli i do novih fotografija Nevene i mišićavog sina, koji dosta građom podseća na svog oca, koji je godinama važio za žestokog čoveka!

Međutim, kada mu pogledamo lice, možemo reći - isti majka!

Ima profil na sajtu za odrasle

1/6 Vidi galeriju Bivša članica grupe "Models", Nevena Stamenkovic radi ali i uživa i to punom parom Foto: Kurir

Inače, Nevena ima i profil na sajtu za odrasle gde prodaje svoje intimne fotografije i snimke.

Nevena nam je nedavno otkrila da Rastko podržava njene golišave fotografije.

- Sin je upoznat sa tim što radim, naravno. Kada sam mu saopštila, upozorio me je da ne preterujem i da ne prelazim granice dobrog ukusa, ali u suštini je okej sa tim. Mogu reći da imam njegovu podršku, što je slučaj i sa Sindi. Zaista nisam imala problema ni sa jednim članom porodice - priznala nam je Stamenkovićeva, koja je pre nego što je otvorila profil na sajtu za odrasle radila u kineskoj radnji.

Podsetimo, brak Nevene i Srđana Adžemovića svojevremeno je pratio niz skandala, od hapšenja Srđana zbog nelegalnog posedovanja oružja, preko Neveninih optužbi da joj ne plaća alimentaciju, pa sve do njenih priznanja da je nakon razvoda živela od finansijske pomoći svog oca.

Zanimljivo je da je Srđan očigledno slab na pevačice, te je pre nje bio u braku sa Lelom Andrić, vlasnicom hit "Čarobnjakov sin" koji je bio popularan devedesetih.

Strahovala je za sopstveni život

1/7 Vidi galeriju Nevena Models radi u kineskom butiku Foto: Petar Aleksić

Nije bila tajna da je bila bliska sa mnogim muškarcima "podzemlja", a tokom braka sa Srđanom strahovala je i za sopstveni život, s obzirom na to da im je često bio meta.

"Družila sam se sa svima, i sa finim momcima, s kriminalcima, političarima, estradom. Ne znam zašto su me svi oni voleli, verovatno zato što sam bila iskrena. Najteže mi je bilo kad je ubijen moj kum Dugi, kao i Šljuka. Sva ta ubistva su se desila tokom prve godine mog braka sa Srđanom Adžemovićem", otkrila je pevačice pre nekoliko godina.

Ipak, čini se da su ratne sekire konačno zakopane. Nevena danas, nakon izazovnog perioda i naloga na sajtu za odrasle, opet radi u kineskom tržnom centru, deluje smirenije i posvećenija je nego ikada svom sinu i fizičkom izgledu. Kako tvrde izvori bliski paru, ovaj nekadašnji bračni par danas čini apsolutno sve kako bi njihov sin imao podršku oba roditelja.