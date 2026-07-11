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Tatjana Jovančević bila je jedna od najlepših devojaka 90-ih godina. Veliku popularnost stekla je učešćem u rijialitiju "Veliki Brat", 2009. godine, dok je njena životna priča rasplakala celu Srbiju.

Foto: Kurir

Naime, tek što je napunila 23 godine, amputirana joj je noga jer joj je dijagnostikovan tumor na kolenu.

- Pre 27 godina dobila sam lentu najlepše, mis Bosne i Hercegovine. Imala sam samo 16 godina. Trebalo je da izađem na izbor za mis Jugoslavije u septembru te godine, odbila sam, i odbila sam ugovor jedne modne kuće - napisala je ona jednom prilikom na Fejsbuku.

- Vratila sam se u Zemun sa raspusta od bake i ovde mi je lagano počeo pucati život. Otac našao neku udavaču već tada udatu, uselila mu se zla u stan, a mene je izbacio na ulicu zbog nje, bila sam višak, tesno ako sam i ja tu. Svako bira svoju sudbinu, ja sam bila glupa jer nisam birala da krenem drugim putem, unovčila svoju lepotu i sad uživala negde u svetu. Dobila sam drugi zadatak, dobila sam borbu sa teškom bolešću i tumorom, ostala bez dela tela i sedim i evo sada gledam ove crne neandertalce i slušam krik majmuna - dodala je Tatjana.

1/7 Vidi galeriju Tatjana Jovančević Foto: Kurir

Tatjanina majka Gordana je, dok joj je ćerka boravila u rijalitiju, ispričala da je Tatjana bila kidnapovana kada je imala 16 godina. Naime, kako je rekla, njenu ćerku je, tokom posete baki u Bosni, otela grupa muslimana koji su je tri meseca držali zatvorenu u podrumu.

Otac tvrdio da je priča o otmici izmišljena

Ona je kasnije nekako uspela da pobegne, a njen otac je tvrdio kako je priča o otmici izmišljena.

1/7 Vidi galeriju Tatjana Jovančević Foto: Printscreen, Printscreen/TikTok, Petar Aleksić