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Dia Kostić gde god da se pojavi izazove pravi haos. Njene iskrene reči se prepričavaju, a njena prošlost intrigira sve. Pevačica koja je nedavno objavila svoj album prvenac, nedavno je gostovala u jednoj emisiji gde je između ostalog govorila i o trenucima kada se vratila iz Švajcarske i pokušavala da pronađe dobrog frizera i kozmetičarku koja će joj uraditi nokte kakva ona želi.

"Spržili su mi kosu, ošišala sam se na ćelavo"

Dia ističe da joj je bjuti momenat jako bitan i da pažljivo bira ko će joj raditi kosu, nokte i ostale kozmetičke tretmane.

- Što se tiče noktiju, trepavica, kose, tih bjuti stvari ja sam tu jako komplikovana. Ako nešto nije dobro, ja se brzo iznerviram. Ne volim lažne reklame, a mnogi se tako predstavljaju na mrežama. Mi žene ko žene, padnemo na te fore. Ja sam se vratila u Srbiju i pokušavala da nađem dobrog frizera da me ofarba ovako kako ja volim i želim. Niko ne zna da farba, svi se hvale da su najbolji, a niko pojma nema. Ne znam zbog čega to rade. Meni su spržili kosu, došla sam kući i mašinicom sam se ošišala na ćelavo. Sad nosim perike. Tako mi je lakše - govorila je Dia u intervjuu za Blic.

1/9 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Printscrean, Antonio Ahel/ATAImages

"Posekla sam sve kablove u salonu"

- Otišla sam u salon za nokte. Devojka mi je rekla da zna da radi te velike nokte. Tri sata ja sedim, ona radi, a ništa nije uradila. Završila ona meni šta je radila i ja je pitam da li ima makaze. Ona mi kaže šta će ti makaze nećeš valjda da kratiš nokte. Ja joj kažem neću, ali mi trebaju makaze. Da ona meni makaze i ja uzmem i presečem sve kablove koji su povezivale one aparate. Ona je počela da histeriše, naravno da nisam platila. Moje vreme košta. Ona je dobro prošla, veruj mi. Preko puta je bila policijska stanica, i ona kao zvaće ih, ja joj kažem, da ne mora ona, ja ću, ali na kraju nismo zvale policije - govorila je Dia za Blic, pa se prisetila i situacije kada je u Švajcarskoj polupala ceo salon

- Ja došla kod nje i ona meni loša ti je kosa, trepavice, nokti, a ja trebala da snimam neku reklamu. Ja sela da me farba meni otpada kosa u pramenovima. Ja kažem šta je ovo, ona kaže da mi je loša kosa. Ustanem ja i razlupam ceo salon. Pozvala sam policiju, došla je, završile smo na sudu i ja sam je dobila. Veruj mi da sam uzela dobre pare - govorila je Dia za Blic.

1/6 Vidi galeriju Dia Kostić u bikiniju Foto: printscrean/instagram

Era Ojdanić hteo da joj kupi stan

Dia Kostić priznala je da joj se svojevremeno udvarao pevač Era Ojdanić. Kako kaže, toliko je bio zaljubljen u nju da je čak hteo i stan u Vrnjačkoj banji odakle je ona rodom, da joj kupi.

Međutim, Dia na to nije pristala, a sada je u jednoj emisiji progovorila o toj situaciji:

- Era Ojdanić je hteo stan da mi kupi u Vrnjačkoj banji, udvarao mi se, zaljubio se u mene. Ali babu da mi izvuče, kakav Era matori šta da radim s njim - poručila je pevačica u emisliji "Hot cast".