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Posle uspeha "Tuge mojih dana" Marijana Katić podigla lestvicu – novi spot snimila u čuvenoj vili o kojoj Beograd godinama priča!

Nakon što je kaverom "Tugo mojih dana" privukla veliku pažnju publike i ostvarila zapažen uspeh na društvenim mrežama, Marijana Katić spremna je za naredni veliki korak u karijeri. Mlada pevačica završila je snimanje novog spota, ali ovog puta nije izabrala običnu lokaciju.

Kamere su bile postavljene u čuvenoj vili na Neimaru, jednoj od najraskošnijih i najintrigantnijih kuća u Beogradu. Vila, o kojoj se godinama govori zbog njene fascinantne istorije, impresivne arhitekture i gotovo filmskog izgleda, postala je savršena scenografija za Marijaninu novu muzičku priču.

Mermerni enterijer, monumentalni klavir, luksuzni saloni, stotine sveća i pažljivo osmišljeni stajlinzi pretvorili su svaki kadar u pravu filmsku scenu. Oni koji su imali priliku da zavire na snimanje kažu da spot vizuelno izgleda kao produkcija kakvu publika retko viđa na domaćoj muzičkoj sceni.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Iako naziv pesme i datum premijere još uvek drži u tajnosti, Marijana priznaje da joj je ovo do sada najvažniji projekat.

- Posle "Tuge mojih dana" shvatila sam da publika želi da upozna pravu mene. Ova pesma nosi deo mog života, mojih emocija i svega što sam želela da kažem kroz muziku. Zato smo birali svaki detalj, od lokacije do poslednjeg kadra. Verujem da će publika osetiti iskrenost koju smo utkali u ovaj projekat – kaže Marijana.

Na početku karijere poseban podstrek dala joj je podrška Dragane Mirković, što, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

– Kada vas podrži neko ko je decenijama simbol uspeha, trajanja i vrhunskog kvaliteta, to zaista promeni način na koji gledate na svoj put. Dragana Mirković mi je dala vetar u leđa u trenutku kada mi je to bilo najpotrebnije. Njena podrška mi je pokazala da se rad, trud i iskrenost prepoznaju i to nosim sa sobom u svaki novi projekat –iskrena je pevačica.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Ako je suditi po prvim kadrovima, publiku očekuje spoj luksuza, emocije i vrhunske produkcije.

Marijana Katić ovim spotom ne najavljuje samo novu pesmu, već jasno pokazuje da je spremna da napravi ozbiljan iskorak na domaćoj muzičkoj sceni.