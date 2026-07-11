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Posle uspeha "Tuge mojih dana" Marijana Katić podigla lestvicu – novi spot snimila u čuvenoj vili o kojoj Beograd godinama priča!

Nakon što je kaverom "Tugo mojih dana" privukla veliku pažnju publike i ostvarila zapažen uspeh na društvenim mrežama, Marijana Katić spremna je za naredni veliki korak u karijeri. Mlada pevačica završila je snimanje novog spota, ali ovog puta nije izabrala običnu lokaciju.

Kamere su bile postavljene u čuvenoj vili na Neimaru, jednoj od najraskošnijih i najintrigantnijih kuća u Beogradu. Vila, o kojoj se godinama govori zbog njene fascinantne istorije, impresivne arhitekture i gotovo filmskog izgleda, postala je savršena scenografija za Marijaninu novu muzičku priču.

Mermerni enterijer, monumentalni klavir, luksuzni saloni, stotine sveća i pažljivo osmišljeni stajlinzi pretvorili su svaki kadar u pravu filmsku scenu. Oni koji su imali priliku da zavire na snimanje kažu da spot vizuelno izgleda kao produkcija kakvu publika retko viđa na domaćoj muzičkoj sceni.

Marijana Katić
Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Iako naziv pesme i datum premijere još uvek drži u tajnosti, Marijana priznaje da joj je ovo do sada najvažniji projekat.

- Posle "Tuge mojih dana" shvatila sam da publika želi da upozna pravu mene. Ova pesma nosi deo mog života, mojih emocija i svega što sam želela da kažem kroz muziku. Zato smo birali svaki detalj, od lokacije do poslednjeg kadra. Verujem da će publika osetiti iskrenost koju smo utkali u ovaj projekat – kaže Marijana.

Na početku karijere poseban podstrek dala joj je podrška Dragane Mirković, što, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

– Kada vas podrži neko ko je decenijama simbol uspeha, trajanja i vrhunskog kvaliteta, to zaista promeni način na koji gledate na svoj put. Dragana Mirković mi je dala vetar u leđa u trenutku kada mi je to bilo najpotrebnije. Njena podrška mi je pokazala da se rad, trud i iskrenost prepoznaju i to nosim sa sobom u svaki novi projekat –iskrena je pevačica.

Marijana Katić
Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Ako je suditi po prvim kadrovima, publiku očekuje spoj luksuza, emocije i vrhunske produkcije.

Marijana Katić ovim spotom ne najavljuje samo novu pesmu, već jasno pokazuje da je spremna da napravi ozbiljan iskorak na domaćoj muzičkoj sceni.

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Marijana Katić Izvor: Privatna arhiva