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Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije, pazario je luksuzni stan u Puli, prenosi Istarski.hr.

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Foto: MONDO/Matija Popović

Kako navodi ovaj portal, Čolić je nekretninu kupio u naselju Marina Veruda, u jednoj od zgrada koje su u izgradnji u okviru ekskluzivnog stambenog kompleksa, smeštenog između marine i Pješčane Uvale.

Reč je o pet zgrada smeštenih na brdu iznad marine koje se nadvijaju nad zalivom i iz kojih, čak i s nižih spratova, puca pogled na brodiće, hotel, Verudu Porat, Verudelu, Pješčanu Uvalu, Fratarski otok...

To je jedan od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u novije vreme. Predviđeno je da se izgradi oko 150 stanova raspoređenih u pet zgrada, a radovi su još uvek u početnoj fazi.

Cena stanova u ovim zgradama kreće se oko 5.500 evra po kvadratu, a s obzirom da ih u ponudi ima i velikih, od preko 100 kvadrata i s velikim terasama sa kojih će se pogled pružati daleko na more i okolinu, nije isključeno da su krajnji iznosi u pojedinim slučajevima i debelo preko pola miliona evra.

Čolić je pre izvesnog vremena ponovo imao koncert u pulskoj Areni, a mnogi veruju da je baš tada kupio ovu nekretninu.

Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

Dobio diplomatksi pasoš

Podsetimo, vest da je regionalna muzička legenda Zdravko Čolić dobio diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine izazvala je veliku pažnju javnosti. Tim povodom oglasio se ministar spoljnih poslova BiH, Elmedin Konaković, koji je objasnio kriterijume za dodelu ovakvog statusa i otkrio stvarne razloge donošenja te odluke.

Kako je ministar objasnio, Zdravku Čoliću je diplomatski pasoš dodeljen prvenstveno zato što je "o BiH pesmama i svojim ponašanjem proneo mnogo lepih poruka".

Zdravko Čolić Foto: Vojan Koceić, Kurir

- Vrhunskim ljudima koji promovišu BiH dok sam ja ministar biće lako da dobiju diplomatski pasoš, jer to mi zakon dozvoljava. Pravilnik o dodeli diplomatskih pasoša kaže da ministar ima diskreciono pravo dati ga onima koji su ekselentni u svom poslu - naglasio je Elmedin Konaković za N1 Sarajevo.

Ministar je dodao da su diplomatske pasoše do sada dobili i brojni članovi akademske zajednice van granica BiH, ali i uspešni privrednici koji "mnogo izvoze i poreza plaćaju".

Tu su i sportisti, kulturnjaci, i evo i Zdravko Čolić i to je bio nekakva priča o čoveku koji je Bosanac i Sarajlija. To se ne sviđa svima, ali sam čuo da Čolić iako živi u Srbiji, putuje isključivo sa bosanskim pasošem, o BiH je pesmama i svojim ponašanjem proneo mnogo lepih poruka, kako o svojoj državi tako i gradu, i ja ću još sigurno te pasoše dodeliti vrednim ljudima. Nećete tamo naći nikog mog ili nekog kome bih ja to dao onako da lakše putuje", poručio je šef diplomatije BiH.

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