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Muzička zvezda Zdravko Čolić retko govori o svom privatnom životu, ali je jednom prilikom napravio izuzetak i iznenadio javnost iskrenim priznanjem.

Foto: MONDO/Matija Popović

Naime, pevač je tada otkrio da se godinama opirao braku, kao i da je svoju prvu ozbiljnu devojku upoznao tek u zrelijim godinama, što je mnoge iznenadilo.

- Dosta kasno sam imao prvu devojku. Prva devojka mi je bila već kad sam bio zreo. Krajem tridesetih, prva devojka mi je bila Jasna iz Lokica - priznao je Čola.

Ispričao je šta su sve žene radile kako bi mu se približile.

- Pokušavao sam to da izbegavam koliko sam mogao nekim ponašanjem. Ja sam stanovao u Zagrebačkoj 31 na Grbavici i tamo su ekskurzije žena dolazile i šarale po zidovima. Tri puta smo krečili dvorište. To su prikazali u dokumentarcu "Pevam danju, pevam noću" - rekao je on.

"Bila je simpatija na prvi pogled"

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

Kada je upoznao sadašnju suprugu Aleksandru odmah se zaljubio u nju.

- Mi smo se upoznali u Brelima. Onda je to trajalo bome 11 godina. To je nekako išlo sporo i na kraju je bilo biti ili ne biti. Nije lako udati ćerku za estradnog umetnika za koja se svašta pričalo i priča. Bila je to simpatija na prvi pogled i to ti se u životu dogodi tri-četiri puta da ti se netko svidi i da želiš biti s njim, ali nije loše kad se ljudi dugo zabavljaju jer tad se pojavi nešto drugo, briga o nekom - uveren je on.

Kod Aleksandre, kaže, najviše ceni odanost, nepokolebljivost, poštenje. Pevač je priznao i da bi kod sebe promenio način trošenja novca.

Čola je otkrio je i da li mu je tokom karijere zasmetao neki trač o kome se dugo govorilo.

- Postoje te neke netačnosti jesi li bio s ovom ili onom, ovim ili onim, ali ljudi u kafićima pričaju, a svi znaju da nije tačno. Bila je gomila tih insinuacija sedamdesetih i osamdesetih, ali kasnije ostariš pa te više "ne uzimaju u usta". Jedan moj producent iz Sarajeva, koji živi u Budvi, Milan Stupar, u vreme tih tračeva na seksualnoj osnovi, on je rekao: "Je*o majku, kako si ti srećan čovek, i kad te nema prisutnog u javnosti s novim materijalom, dobiješ trač koji prepričava cela Juga." On to gleda strateški. Sve se zaboravlja i dolaze nove stvari, ali u javnom poslu to je nešto s čim se moraš nositi - zaključio je Čolić.